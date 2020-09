Zpátky do školy: 5 aplikací na iPhone, které se budou hodit každému studentovi

Letní prázdniny opět utekly jako voda a žáci společně se studenty opět usedli do lavic. Letos se však k letním prázdninám přidaly ještě ty koronavirové, díky kterým nebyli žáci doma dva měsíce, ale téměř půl roku. I přesto, že v době nouzového stavu probíhalo vyučování i nadále, samozřejmě online, tak asi každý z nás ví, jakým způsobem se žáci se studenty vyučování věnovali – o to horší samozřejmě návrat do školních lavic bude. S prvotním nastartováním mozku pro vnímání vyuřování vám mohou pomoci různé aplikace na iPhone – na 5 z nich se podíváme v tomto článku. Samozřejmě je budete moci využívat také po zbytek celého školního roku.

Čeština do kapsy

Čeština jako taková je vcelku složitým jazykem, který umí na 100 % doopravdy ovládat jen málokdo. Špatné gramatiky a pravopisu si můžete všimnout prakticky kdekoliv na internetu, především poté na sociálních sítích v různých nejmenovaných skupinách. Pokud už se chystáte sjet níže ke komentářům a napsat nám, že naše čeština není o nic lepší, tak věřte, že se doopravdy občas může splést každý z nás. V případě, že čeština není vaše silná stránka, tak by se vám nejen do školy mohla hodit aplikace Čeština do kapsy. Ať už se tedy chystáte ve škole psát srovnávací slohovou práci, anebo potřebujete napsat správně e-mail, tak vám pomůže právě aplikace Čeština do kapsy. V ní najdete pravidla české gramatiky a pravopisu, která jsou rozdělena do přehledných kategorií. Nechybí ani přítomnost různých testů, pomocí kterých si můžete češtinu procvičovat. Aplikace Čeština do kapsy je k dispozici za 25 korun, což je za takovou aplikaci naprosto skvělé. Navíc k tomu podpoříte české vývojáře.

Flashcard Hero

Kromě toho, že můžete ve škole zažít mnoho srandy, tak je tady samozřejmě také druhá strana mince – učení. Co si budeme nalhávat, učit se asi nechtělo nikomu z nás. Někteří studenti se vydali tmavou cestou a začali používat různé taháky, někteří studenti se zase naopak naučili, aby poté nemuseli nic dohánět. Pro efektivní učení existuje hned několik různých metod, které můžete využít. Jednou z těchto metod je učení se pomocí kartiček, kterého studenti využívají především při učení cizích jazyků. Kartičky si může samozřejmě zobrazit i na vašem iPhonu – stačí vám k tomu nějaká šikovná aplikace. Líbit by se vám mohla aplikace Flashcard Hero, ve které je vytváření kartiček velmi jednoduché. Nechybí poté samozřejmě možnost, pomocí které se můžete vyzkoušet, a pár dalších funkcí.

myHomework

Domácí úkoly jsou jednou z nejvíce nenáviděných činností, které musí žáci a studenti plnit. Jednoduše nikomu se totiž nechce přijít po náročném dni ve škole domů, a poté ještě několik dalších desítek minut či hodin pracovat na různých úkolech. V případě, že domácí úkoly poctivě plníte a nevyužíváte formu obepisování, tak se vám bude rozhodně hodit aplikace myHomework. Určitě si pamatujete na malý růžový sešit, tzv. úkolníček, do kterého jste si zapisovali vše, co musíte doma udělat, popřípadě jaké testy váš čekají. V dnešní době už samozřejmě žádné tyto sešity využívat nemusíte – vše si lze zapsat přímo do chytrého telefonu. Jednak tímto způsobem můžete ušetřit čas, a jednak si můžete říct, že jste ekologičtí, jelikož jste si zase koupili o jeden sešit méně. Aplikace myHomework, která vám pomůže se zapisováním všech úkolů, je k dispozici zcela zdarma, a to jak pro iOS a iPadOS, tak pro macOS.

Class Timetable

Studentům a žákům se samozřejmě každým rokem mění rozvrh. Postupně se studenti a žáci učí více předmětů, kvůli čemuž je samozřejmě také nutné zvýšit počet hodin. Ve většině případech si po několika týdnech školy studenti a žáci rozvrh zapamatují, každopádně pokud chcete mít ze začátku přehled o předmětech, které vás v určitý den čekají, společně s informacemi o učebnách, tak by se vám mohla hodit aplikace Class Timetable. Tato aplikace slouží jakožto jednoduchý rozvrh, do kterého si vložíte vaše hodiny a je hotovo. Takový rozvrh si poté můžete v rámci aplikace Class Timetable zobrazit na iPhonu, iPadu či Macu, kromě toho nechybí také verze pro Apple Watch, díky které můžete rozvrh sledovat jednoduše za pochodu. Kromě hodin rozvrhu si můžete samozřejmě nastavit také přestávky, díky čemuž zjistíte také časy pro začátky a konce hodin.

Kalkulačka+

V rámci operačního systému iOS je samozřejmě k dispozici nativní aplikace Kalkulačka, která vám dokáže po obrácení na šířku zobrazit rozšířené možnosti. Právě práce na šířku však nemusí všem uživatelům vyhovovat, kromě toho můžete také potřebovat ještě více funkcí, než nativní Kalkulačka nabízí. V App Storu je samozřejmě k dispozici nespočet různých alternativních kalkulaček a z vlastní zkušenosti mohu říci, že fungují doopravdy o mnoho lépe, než kalkulačka nativní. Za sebe mohu přímo doporučit aplikaci Kalkulačka+, jelikož nezobrazuje žádné reklamy a je zdarma. Potěší také fakt, že ji můžete nainstalovat také na iPad, kde se nativní Kalkulačka nenachází, a také na Apple Watch pro rychlé výpočty.