Tento chytrý dávkovač léků umí mimo jiné změřit srdeční tep. Podpořte jeho vznik

Díky vyspělé medicíně si mohou lidé v určitých situacích výrazně prodloužit život. Zatímco před několika desítkami let lidé umírali na běžné nemoci, v dnešní době už je všemu jinak. Za prodloužení životů a léčení různých chorob vděčíme malým tabletkám, které dokáží zmírnit či úplně odstranit příznaky nějaké nemoci. Stářím lidé užívají těchto tabletek více a více, v určitých případech však musí léky brát i mladší lidé. Pokud ke všem těmto tabletám přidáme ještě vitamíny, tak za den můžeme spolykat hned několik tabletek, kdy každá z nich slouží k něčemu jinému.

Problém nastává tehdy, pokud musíte brát léky v určitý den anebo třeba hodinu. Co si budeme nalhávat, na užití léků už někdy určitě zapomněl každý z nás. Ve většině případech to není až takový problém, u některých lidí však může jedna hodina představovat hru se smrtí. Pokud během týdne musíte brát hned několik různých léků a nepamatujete si, kolik tabletek si máte vzít, tak můžete využít dávkovač léků. Tyto dávkovače léků jsou ale svým způsobem zastaralé a nikterak vás nemotivují k tomu, abyste si v určitou dobu léky užili. V dnešní době je však již prakticky všechno chytré – od telefonů, přes doplňky do domácnosti a v poslední řadě také auta. Co když vám nyní řeknu, že momentálně je na obzoru také chytrý dávkovač léků?

Na startupovém portále Indiegogo se objevila nová kampaň, ve které se objevuje produkt s názvem MedHub Smart Pill Organizer. Lidé hovořící anglicky si už sami odvodí, že se jedná právě o chytrý dávkovač léků. Určitě se tedy ptáte, co všechno tento chytrý dávkovač léků dokáže. Samozřejmostí je tedy automatické dávkování léků podle toho, jaký je den v týdnu. V tomto případě se vám však na displeji objeví, kolik si máte určitých léků vzít – nemusíte si tedy nic pamatovat. Všechny tyto předvolby si budou uživatelé schopni nastavit v mobilní aplikaci poté, co s ní MedHub Smart Pill Organizer pomocí Bluetooth propojí. Konkrétně bude možnost pro nastavení jména léku, přesného času a dne a samozřejmě počtu tabletek, které má uživatel užít. Konkrétně dokáže tento chytrý dávkovač léků pojmout léky na celý jeden týden. Samotné léky se ukládají dovnitř přístroje, kde jsou chráněny proti vlhkosti.

To ale není všechno, co tento dávkovač léků umí – slovo chytrý totiž v tomto případě nabírá úplně nových rozměrů. Většina z nás očekává, že chytrý dávkovač léků bude prostě a jednoduše chytře dávkovat léky. To je tedy samozřejmost, avšak MedHub Smart Pill Organizer dokáže kromě toho také měřit srdeční tep – stačí sedm sekund podržet prst na senzoru a na displeji dávkovače se ihned zobrazí váš přesný tep. V budoucnu by podle informací z videa měl kromě toho dávkovač umět také změřit nasycení krve kyslíkem, což je opět další funkce navíc, která se rozhodně hodí. Pokud se vám tato myšlenka líbí a chtěli byste ji podpořit, tak stačí navštívit profil tohoto chytrého dávkovače na Indiegogo. Cíl výběru byl stanoven na 10 tisíc dolarů, v době tohoto článku už však bylo vybráno přes 133 tisíc dolarů.