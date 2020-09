Chcete zvýšit své šance na seznámení? Kupte si iPhone a Apple Watch

Co si budeme povídat, v technologickém světě na denní bázi vznikají prazvláštní a poměrně absurdní studie, které ne vždy dávají smysl a investice do nich je přinejmenším pofidérní. Tentokrát vám však přinášíme naprosto seriózní výcuc z posledního sociologického výstřelku, který vám pomůže zahodit horoskopy a místo toho se na váš milostný život podívat očima technologií. Konec konců, kolik z vás se přichytalo při neustálém přemítání nad tím, proč si zrovna vy nemůžete najít ideálního partnera či partnerku. Je to penězi? Tím, že nejste dostatečně krásní? Máte snad příliš náročnou práci a málo času se seznamovat? Inu, věda má na vše trable jednoduchou a poměrně přímočarou odpověď. Za vašimi milostnými neúspěchy nestojí nic jiného než smartphone!

Za přinejmenším humornou a neméně absurdní studií totiž stojí společnost CompareMyMobile, která, jak již název napovídá, zkoumala vliv značky telefonu na přitažlivost. A neděláme si legraci, mileniálové konec konců drží smartphone v ruce téměř neustále a není divu, že zatímco dřív se holky balily na pořádná sportovní fára a netradiční automobily, dnes mladou dívku okouzlíte zejména velikostí a výdrží. Samozřejmě telefonu, čeho jiného, že. Podle studie až 75% mladých lidí při seznamování zajímá právě o to, jaké zařízení jejich potenciální polovička v ruce třímá. Nicméně přejděme rovnou k věci, čímž pochopitelně myslíme samotnou statistiku, bez níž se žádná správná studie nemůže přece obejít.

Jak jistě již můžete tušit, největším hitem mezi mileniály a ještě mladšími generacemi je pochopitelně Apple, který se na vaší přitažlivosti může podílet až ze 76%. A pokud vám náhodou kromě iPhonu zápěstí obepínají ještě Apple Watch, můžete si k dobru přičíst dalších 61%. Pakliže vám z ucha trčí Apple AirPods, nemusíte se bát, také na tom nejste podle žebříčku špatně a vaše naděje na vztah se pohybuje kolem 41%. Majitele Samsungu však musíme poněkud zklamat, jelikož jim i nejnovější macek v podobě 6.9palcového modelu Galaxy Note 20 5G zajistí pouhých 19% k dobru. Ne vždy se ale nutně musí jednat o zlepšení a existují i situace, kdy je vystavování smartphonu na odiv spíše kontrapoduktivní. Jedním z nich je i Google Pixel, který vaši přitažlivost sníží o 10% a v případě zařízení od Sony se dostanete až 14% do mínusu. Hůř je na tom z tradičních smartphonů snad jen Huawei, kdy vaše tržní kapitalizace klesne o 23%, a OnePlus, kde se dostáváme k 30%.

Pakliže vás ale láká vize osamělého života, kdy si nikdy nenajdete partnerku a i vaši blízcí se od vás odvrátí, máme pro vás skvělou zprávu. Existuje jeden výjimečný telefon, který nejenže z vás udělá naprostého samotáře, ale zároveň vám zajistí i to, že se už nikdy neodvážíte podívat do zrcadla. A řeč není o nikom jiném než o značce BlackBerry, která vaše šance na případný vztah sniže o rovných 74%. Ačkoliv se tak společnost chlubí 5G smartphonem, měli byste se zamyslet nad tím, zda vám za to těch pár desítek či stovek megabajtů navíc stojí. A pakliže váš zájem o to stát se vyvrhelem společnosti stále trvá, jedna poslední statistika na závěr vás jistě potěší. Výhradně na značce telefonu zakládá svůj vztah až 70% žen mezi 30 a 35 lety.