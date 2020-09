Představí Apple první várku svých chystaných produktů příští týden?

Zatímco v předešlých letech měl svět v otázce podzimního představení Apple novinek poměrně jasno, jelikož je kalifornský gigant ukazoval řadu let ve stejném termínu, letos je tomu zcela jinak. Kvůli celosvětové pandemii koronaviru se totiž musel Apple potýkat s problémy s vývojem a později i výrobou jeho novinek, což se negativně podepsalo i na jejich představení. To bude velmi pravděpodobně tentokrát jednak výrazně posunuto a jednak i “rozsekáno” na vícero částí, přičemž některé tyto části “sfoukne” Apple jen skrze tiskovou zprávu. A právě první tiskovky by měly dorazit už příští týden.

Že by mohl Apple ve druhém zářijovém týdnu, konkrétně pak 8. září, světu představit některé své novinky přes tiskové zprávy tvrdili někteří leakeři již v minulých týdnech. S pomyslným potvrzením tohoto plánu přišel dnes ráno velmi přesný leaker Jon Prosser, kterému jeho zdroje pocházející zřejmě přímo z Applu prozradily, že se “něco” v úterý 8. září na webu Applu mezi 15. a 18. hodinou našeho času odehraje.

Co přesně má Apple v tomto termínu v plánu sice zdroje Prossera neprozradily, počítá se však s odhalením nových iPadů a možná i Apple Watch Series 6. Nejedná se totiž o tak očekávané produkty, jakými jsou například iPhony či Macy s ARM, a ani je nelze označit za jakkoliv přelomové, jelikož se od nich žádné velké věci neočekávají. I tak však Applu skvěle pomohou “zalepit” díru, které po odložení Keynote v září vznikla. Zároveň mu zajistí další tok peněz, které se budou počítat do třetího kvartálu tohoto roku, což potěší zejména jeho investory.