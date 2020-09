iPhone nereaguje nebo nejde zapnout: 5 tipů, co dělat, když má váš iPhone tyto problémy

Jablečná zařízení jsou velmi bezpečná a kromě toho také spolehlivá. I mistr tesař se však někdy může utnout a vám se tak do ruky dostane iPhone, který se jednoduše nezapne. Občas k tomuto selhání dojde z ničeho nic, kdy se ráno vzbudíte a zařízení už jednoduše nezapnete, častěji však k selhání dochází v případě, že vám iPhone spadne na zem, anebo jej vědomě nějakým způsobem poškodíte. Pojďme se společně v tomto článku společně podívat na to, co můžete dělat v případě, když se vám iPhone nedaří zapnout.

Vynucený restart

Ještě před tím, než diagnostikujeme, že se váš iPhone doopravdy nemůže zapnout, tak je nutné vyloučit fakt, že se zařízení pouze nezaseklo společně s vypnutou obrazovkou. V tomto případě nám perfektně poslouží tzv. vynucený restart, který se na různých iPhonech provádí odlišně. Provedením vynuceného restartu se iPhone kompletně vypne, a poté už jej můžete opět zkusit nastartovat. V případě, že vám tento postup nepomohl, tak pokračujte dále ve čtení. Níže naleznete postupy pro provedení vynuceného restartu:

iPhone 8 a novější: Stiskněte a rychle uvolněte tlačítko zesílení hlasitosti. Potom stiskněte a rychle uvolněte tlačítko zeslabení hlasitosti. Nakonec stiskněte a podržte boční tlačítko, dokud se nezobrazí logo Apple.

Stiskněte a rychle uvolněte tlačítko zesílení hlasitosti. Potom stiskněte a rychle uvolněte tlačítko zeslabení hlasitosti. Nakonec stiskněte a podržte boční tlačítko, dokud se nezobrazí logo Apple. iPhone 7 a iPhone 7 Plus: Podržte horní (nebo boční) tlačítko spolu s tlačítkem zeslabení hlasitosti, dokud neuvidíte logo Apple.

Podržte horní (nebo boční) tlačítko spolu s tlačítkem zeslabení hlasitosti, dokud neuvidíte logo Apple. iPhone 6s nebo starší: Podržte tlačítko plochy spolu s horním (nebo bočním) tlačítkem, dokud neuvidíte logo Apple.

Fotogalerie iphone-wont-turn-on-3 iPhone 8 a novější iphone_Se_nezapne7 iPhone 7 a 7 Plus iphone_Se_nezapne8 iPhone 7 a 7 Plus iphone_Se_nezapne9 iPhone 7 a 7 Plus +4 Fotek iphone_se_nezapne1 iPhone 6s a starší iphone_se_nezapne2 iPhone 6s a starší iphone_se_nezapne3 iPhone 6s a starší Vstoupit do galerie

Dlouhodobé nabití

V některých případech se může nemožnost zařízení zapnout objevit v případě, že došlo k selhání baterie. Pokud se vám pomocí vynuceného restartu nepodařilo iPhone zapnout, tak má vaše zařízení dost možná problémy s baterií. Prvně vyzkoušejte iPhone připojit k nabíječce s tím, že jej nechte zapojený klidně několik desítek minut, anebo hodin. Především starým iPhonům, které nebyly dlouho zapnuté, může trval opravdu dlouho, než dostane baterie impuls a bude schopná zařízení probudit z hlubokého spánku. V případě, že se vám zařízení po několika desítkách minut nespustí, tak ještě zkuste vyměnit kabel, nabíjecí adaptér a ideálně také zásuvku, abyste měli jistotu, že žádná z těchto součástí není vadná. Pokud se ani v tomto případě zařízení nespustí, dost možná je špatná baterie. Předtím ještě ale vyzkoušejte níže uvedené tipy.

Reset do továrního nastavení

Pokud váš iPhone nereaguje na spuštění, tak jej můžete ještě zkusit převést do továrního nastavení, a to pomocí Finderu na Macu či pomocí iTunes ve Windows. V tomto případě je ale samozřejmě nutné, aby bylo vaše zařízení na počítači rozpoznáno. Zkuste tedy připojit Lightning konektor k vašemu iPhonu a druhý konec zastrčte do Macu či počítače. Poté se pokuste iPhone zapnout. Ve Finderu či v iTunes by se měl iPhone objevit se zprávou, že na něm byly nalezené problémy. Zde poté můžete prvně zkusit na zařízení znovu nainstalovat iOS, čímž nepřijdete o žádná data. Pokud tohle nepomůže, tak je nutné provést úplně čistou instalaci, při které o veškerá data přijdete. V obou případech je nutné stáhnout operační systém z iOS, a poté jej nainstalovat, a tak může celý proces trvat několik desítek minut.

Zavolejte na podporu Applu

I když se to může zdát jako nesmysl, tak se při těchto problémech rozhodně nebojte zkusit zavolat do Applu. Mnoho uživatelů si myslí, že podpora jablečné společnosti nemůže s těmito problémy pomoci – opak je však pravdou. Osobně jsem se o tom přesvědčil již několikrát a mohu vás ujistit, že česká podpora Applu je doopravdy velmi schopná a přívětivá. Před hovorem si nachystejte všechny informace o vašem zařízení, tzn. ideálně jeho sériové číslo, typ a další. Výrazně tím zkrátíte čas potřebný k vyřešení vašeho problému. Pokud chcete zjistit více informací o tom, jak lze podporu Applu kontaktovat, tak stačí rozkliknout odkaz níže. Pokud chcete na podporu Apple ihned zavolat, stačí využít telefonní číslo 800 701 391.

Odnesete iPhone do servisu

Pokud vám nepomohl vynucený restart, dlouhodobé nabití, reset do továrního nastavení a ani telefonická podpora Applu, tak je prakticky stoprocentně jasné, že má váš iPhone chybu v hardwaru. Je samozřejmě velmi těžké určit, jaký problém iPhone konkrétně má. Často dochází k selhání baterie, občas však může být chyba o mnoho závažnější. V tomto případě je tedy nutné, abyste vaše zařízení odnesli do servisu. V redakci vám můžeme v tomto případě doporučit PrimeServis.cz, který se oproti ostatním servisům výrazně liší. Kromě klasických servisních úkonů totiž dokáže PrimeServis.cz opravovat iPhony a další zařízení na úrovni součástek, díky čemuž můžete výrazně ušetřit. Opravy v PrimeServis.cz jsou velmi rychlé a kvalitní, tento servis dokonce využívá mnoho dalších společností, které si u něj nechávají opravovat rozbitá zařízení. Po dobu opravy si navíc můžete zažádat o náhradní telefon, což se většině z nás rozhodně hodí.