Lokalizátory AirTags dorazí spolu s iPhony 12 ve druhé polovině října

Jestli se o vývoji nějakého produktu z dílny Applu ví již zatraceně dlouho opravdu spoustu informací, avšak Apple se k jeho představení stále nemá, je to jeho chystaný lokalizátor AirTag. O této novince se totiž již spekuluje více než rok s tím, že se její představení čeká prakticky na každé nadcházející Keynote – byť zatím marně. Letošní podzim by však konečně měl tuto skutečnost změnit. Apple je totiž podle zdrojů velmi přesného japonského portálu MacOtakara odhodlán AirTagy představit po boku iPhonů 12 ve druhé polovině letošního října.

Zdroje Japonců tvrdí, že měl Apple představení Airtags naplánováno na letošní březen a tedy pravděpodobně první Keynote tohoto roku. Z jeho plánů však nakonec kvůli pandemii koronaviru, která začala právě v březnu citelně dopadat na celý svět, sešlo a to na dobu neurčitou. Nyní je nicméně Apple rozhodnut produkt představit za každou cenu, jelikož je jeho vývoj dokončen již poměrně dlouho a totéž platí i o připravenosti výroby. Každý měsíc čekání navíc tak AirTagsy odsuzuje k pozvolnému zastarávání, což pro něj není v žádném případě dobré.

Poměrně zajímavé je, že podle MacOtakara by mohly AirTags spolupracovat s novinkou App Clips z iOS 14, která zjednodušeně řečeno umožňuje na iPhonech zobrazit malou část určité aplikace bez jakéhokoliv jejího stahování, skrze kterou má uživatel možnost povést určitý úkon, potažmo aplikaci stáhnout. AirTagy by mohly Clips využívat například k vyvolání vizitky jejich majitele či podobných vychytávek, které by například usnadnily jejich navrácení či podobné činnosti. Je však otázkou, zda produkt Apple nezabije přemrštěnou cenou.