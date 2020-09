Kdy Apple představí Apple Watch Series 6? Ve hře jsou dva termíny

V posledních letech se stalo již jakousi tradicí, že kromě iPhonů představuje Apple na podzim i novou generaci svých chytrých hodinek Apple Watch. Stejný plán má podle všech dosavadních úniků kalifornský gigant i letos, byť je přesný termín představení stále zahalen tajemstvími – tedy alespoň částečně. V současnosti totiž máme k dispozici celkem dva pravděpodobné termíny představení hodinek. Jaké to jsou?

Že se letošní iPhony představí později než je obvyklé není vzhledem k nerozeslání pozvánek na jakoukoliv formu Keynote (která se tradičně koná na začátku září) ani k vývoji koronavirové situace ve světě žádným překvapením. Odložení představení jablečných telefonů se však podepíše výrazně i na představení Apple Watch, jelikož ty světu Apple představoval v posledních letech vždy po boku iPhonů. Jedním možným termínem jejich představení je proto podle velmi dobrých zdrojů v čele s japonským portálem MacOtakara druhá polovina října, ve které by se měla odehrát klasická Keynote určená pro iPhony a Apple Watch. To by jinými slovy znamenalo, že nás od Apple Watch Series 6 dělí ještě minimálně měsíc a půl.

Druhý tábor leakerů v čele s uznávaným Jonem Prosserem však takto dlouhé čekání na hodinky, které jsou již vyvinuté a vyráběné, zpochybňuje a tvrdí, že je Apple představí mnohem dřív. Jejich představení má podle jejich informací proběhnout konkrétně ve druhém zářijovém týdnu – pravděpodobně pak hned 7. září – a to konkrétně přes tiskovou zprávu. Ještě před pár měsíci bychom si zřejmě u podobného oznámení ťukali na čelo, jelikož by se nám zdálo představení skrze tiskovku s ohledem na očekávanost daného produktu jako naprosto nereálné. Poslední měsíce však ukázaly, že s ním Apple problém v žádném případě nemá. Vzpomeňme ostatně na AirPods Pro, iPhone SE 2. generace či iPady Pro 4. generace s LiDAR senzory. Všechny tyto produkty by si zasloužily klasické představení na Keynote a demonstraci jejich vychytávek, ale přesto se všechny světu ukázaly jen skrze tiskovou zprávu.

V tuto chvíli se nedá vůbec říci, jaký termín představení Apple Watch Series 6 je v současnosti reálnější, jelikož se leakeři a vůbec všechny zdroje rozdělily mezi dva výše uvedené termíny zhruba stejnoměrně. Vyloučit se navíc ve výsledku nedá ani to, zda má v představení hodinek jasno už i samotný Apple, jelikož poprvé ve své historii čelí globální pandemii ohrožující jeho podnikání, na kterou se bude snažit reagovat co nejlépe bude možné. A právě tyto reakce mohou být do jisté míry založeny na rychlých rozhodnutích.