Objevila se reálná fotka baterie Apple Watch Series 6

Přestože není o nové generaci Apple Watch příliš slyšet, obecně se počítá s tím, že dorazí letos na podzim spolu s novými iPhony. Tuto teorii nyní de facto potvrdil sám Apple, jelikož si nechal u korejských certifikačních úřadů certifikovat novou baterii pro své smartwatch. A jelikož ten přidal do své databáze kromě základních informací i reálnou fotku, můžeme se s tímto komponentem seznámit se slušným předstihem.

Nová baterie, kterou si Apple nechal certifikovat, má kapacitu 303,8 mAh a nese označení A2327. V porovnání s baterií z Apple Watch Series 4 a 5 je tedy nepatrně větší – starší modely jsou totiž osazeny bateriemi s kapacitou 296 mAh. Jedná se sice o na první pohled nepatrný nárůst, avšak u takto malého akumulátoru by určitým způsobem mohl být znát. Větší kapacity dosáhl Apple dle všeho celkovým zvětšením akumulátoru, což by mohlo potvrzovat to, že na Series 6 nedorazí Force Touch – tedy tlakové ovládání displeje, které potřebovalo pro svou funkčnost speciální vrstvu. Jeho odstraněním tak logicky vzniklo uvnitř hodinek místo, které může Apple využít právě ke zvětšení akumulátoru.

Kromě delší výdrže baterie se od Apple Watch Series 6 očekává i schopnost monitorovat úroveň kyslíku v krvi, díky které by měli mít uživatelé ještě lepší přehled o svém zdraví. Samozřejmostí je pak navýšení výkonu, které se odrazí v softwarových funkcích hodinek. Co dalšího by mohly Apple Watch Series 6 přinést se pravděpodobně dozvíme díky únikům v následujících týdnech.