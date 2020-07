Jedno z nejzajímavějších vylepšení Apple Watch Series 6 potvrzeno dalším zdrojem

Za poslední roky se stalo již jakousi tradicí, že si po boku nových iPhonů odbudou na podzim svou premiéru i nové generace Apple Watch. Ani letošek by v tomto směru neměl být výjimkou, byť toho zatím o chystaných Apple Watch Series 6 příliš mnoho nevíme. Jedna z jejich nejzajímavějších novinek se nicméně začíná díky únikům informací pomalu rýsovat.

Největším vylepšením Apple Watch Series 6 by měl být monitoring okysličení krve, díky kterému by mohly být hodiny schopny uživatelům prozradit další spoustu podrobností o jejich zdraví. Některé zdroje sice tvrdily, že by měla být funkce vázána na watchOS 7 a nikoliv Apple Watch Series 6, díky čemuž by si jí měli užít i majitelé starších modelů, avšak podle zprávy asijského portálu DigiTimes se zdá, že tomu nakonec tak nebude. Apple měl totiž dle jeho zdrojů uzavřít partnerství se společností, která by mu měla dodávat komponenty potřebné právě pro měření hladiny kyslíku v krvi.

Fotogalerie apple watch 4 5 apple watch 4 2 apple watch 4 12 apple watch 4 3 +22 Fotek apple watch 4 1 apple watch 4 4 apple watch 4 6 apple watch 4 7 apple watch 4 9 apple watch 4 8 apple watch 4 10 apple watch 4 11 apple watch 4 13 apple watch 4 14 apple watch 4 15 apple watch 4 16 apple watch 4 17 apple watch 4 18 apple watch 4 19 apple watch 4 20 apple watch 4 21 apple watch 4 22 apple watch 4 23 apple watch 4 24 Apple Watch 4 25 Vstoupit do galerie

Kromě monitoringu kyslíku v krvi by mohly nové Apple Watch podle některých spekulací dostat i výrazně lepší výdrž baterie či by se mohly zbavit klasických fyzických tlačítek, která by nahradila tlačítka s haptickou odezvou. Tato vylepšení jsou však na rozdíl od měřiče hladiny kyslíku v krvi takřka nepotvrzená. Dá se však očekávat, že následující týdny přinesou celou řadu úniků, které nám budoucnost Apple Watch poodhalí.