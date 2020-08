Jak vypadá cesta nových her do  Arcade

V průběhu uplynulých několika týdnů se nabídka herní služby  Arcade rozrostla o tři tituly, které si rozhodně zaslouží pozornost hráčů. Jedná se o Game of Thrones: Tale of Crows od Devolver Digital, Next Stop Nowhere od Night School Studio a The Last Campfire od Hello Games. Vývojáři se rozhodli veřejnosti o něco více přiblížit proces vzniku těchto titulů i to, jak došlo k zapojení  Arcade.

Spoluzakladatel společnosti Night School Studio Sean Frank vysvětlil, že byl původně poměrně skeptický, co se týče role prémiových her v dnešním světě. Nakonec se ale rozhodl, že služba  Arcade bude skvělým místem pro titul Next Stop Nowhere, a to hned z několika důvodů. Jedním z nich je fakt, že  Arcade neumožňuje nákup v aplikaci. Zároveň se podle Franka jedná o platformu, která má potenciál oslovit mnohem širší publikum než standardní App Store. Frankův kolega Sean Krankel přiznal, že měl také pochybnosti o tom, zda se prémiové tituly vůbec mohou na dnešním trhu uchytit. Když se ale jejich hra Oxenfree dostala na iOS App Store, tvůrci si všimli, že se cílová skupina značně rozrostla, a hra oslovila i mladší hráče, milovníky creepypast a další uživatele. Když Night School Studio chystalo svou Next Stop Nowhere pro  Arcade, dali si tvůrci záležet na tom, aby hráčům dostatečně jasně sdělili, kdy si mají dát přestávku v hraní:„Zatímco u našich ostatních her nevíte, kdy skončit – zkrátka se jen usadíte a hrajete hodinu – tentokrát jsme chtěli vzbudit pocit, že jsou ve hře skutečné kapitoly,“ uvedl Krankel.

The Last Campfire od Hello Games byla jedním z nejočekávanějších titulů pro  Arcade. Hello Games slavili obrovský úspěch v roce 2016 se svým titulem No Man’s Sky. Sean Murray, spoluzakladatel studia, uvedl, že si vývojáři přáli, aby ovládání hry bylo co nejjednodušší a přirozené, proto se prakticky okamžitě rozhodli pro dotykové ovládání. Hra pochopitelně nabízí také podporu pro herní ovladače, podle slov svých tvůrců ale staví především na intuitivním ovládání. „Chtěli jsme, aby hráči mohli zakusit pocit, kdy se dotknou displeje a pohnou pákou,“ uvedl. Murray dále prozradil, že se představitelé Hello Games kvůli  Arcade setkali s lidmi z Applu již v roce 2018. Společnost Apple v poslední době mění svou strategii ohledně titulů pro službu Arcade, a snaží se nabídnout uživatelům hry, které vyžadují intenzivnější zapojení.