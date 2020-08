Apple Arcade se dočkalo dalšího přírůstku v podobě Samurai Jacka

Pokud jste zaznamenali, že jsme již dlouho neinformovali o dalších přírůstcích do Apple Arcade, nemůžeme vám to mít za zlé. Konec konců, Apple poslední dobou s další várkou jaksi otálel a už to pomalu vypadalo, že na svůj program pozapomněl. Naštěstí se však vývojáři po týdnech ticha odmlčeli a přispěchali s omluvou ve formě akční bojovky Samurai Jack: Battle Through Time, která není z dílny nikoho jiného než studia Adult Swim. Shodou okolností studia spadajícho pod týž televizní společnost, která stojí za legendárním Rickem a Mortym. Tak či onak, nejedná se o žádnou mobilní hříčku v pravém slova smyslu. Původně byl totiž titul oznámen i pro PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch a v neposlední řadě také pro PC. Už jen to by mohlo vysvětlovat velikost, kterou se hra pyšní. Ta totiž činí úctyhodných 4.7GB, což je na poměry mobilních zařízení nanejvýš slušný nápor.

Fotogalerie samurai jack battle through time 2 samurai jack battle through time 3 samurai jack battle through time 4 samurai jack battle through time 5 +3 Fotek samurai jack battle through time 6 samurai jack battle through time Vstoupit do galerie

Vypadá to však, že se máme rozhodně na co těšit. Hra totiž přímo čerpá ze své předlohy, konkrétně stejnojmenného animovaného seriálu Samurai Jack, který zná sice u nás pravděpodobně jen hrstka skalních fanoušků, ale na západě se jedná o poměrně oblíbenou kratochvíli. Samozřejmě tak nebude chybět pořádný arzenál zbraní, nepřeberné množství předmětů a možnost prozkoumávat nepříliš velký, ale zato pěkně bohatý svět. Ve hře se objeví i staré známé postavy, sympatický hlavní hrdina i celá řada referencí na hlavní příběhovou linku, kterou můžete po dohrání dohnat pomocí seriálu. Máte-li ale spadeno na povedené bojovky a nebojíte se trochu si ušpinit ruce, doporučujeme zamířit na App Store a hru si stáhnout, tedy alespoň v případě, že disponujete předplatným Apple Arcade.