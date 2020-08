Widgety, vyhledávání i novinky v Mapách: Co nás čeká v iPadOS 14

Již na podzim se dočkáme příchodu plné verze operačního systému iPadOS 14, který přinese řadu nových vylepšení a funkcí. Než se jí dočkáme, můžeme si ve stručnosti projít veškeré novinky, na které se v ní můžeme těšit. Co nás vlastně čeká v iPadOS 14?

Notifikace příchozích hovorů a Siri

Stejně jako v iOS 14 dojde také v iPadOS 14 k výrazné proměně vzhledu rozhraní notifikace příchozích hovorů. V případě, že bude váš iPad v danou chvíli odemknutý, se vám upozornění na příchozí hovor zobrazí v podobě nenápadného a nerušivého panelu v horní části displeje, kde můžete hovor buďto přijmout, nebo odmítnout. Pokud panel s notifikací posunete nahoru, hovor zůstane nepřijatý. Stejně tak doznala minimalizace také asistentka Siri. V případě, že ji v iPadOS 14 aktivujete, se vám v dolní části displeje zobrazí její animované logo, nad kterým se posléze objeví její případná odpověď.

Postranní panely u aplikací a podpora Apple Pencil

Řada nativních aplikací získá s příchodem operačního systému iPadOS 14 nový vzhled, jehož součástí bude postranní panel. V něm bude možné pracovat například s fotografiemi, soubory nebo hudbou – záleží na druhu aplikace. Dojde také k rozšíření podpory Apple Pencil, s jejíž pomocí budete moci v iPadOS 14 zahájit psaní prakticky do jakéhokoliv textového pole počínaje Safari a konče Poznámkami. Systém pak ručně psaný text automaticky rozpozná a převede na digitální formu.

Widgety a přepracované vyhledávání

Stejně jako v iOS 14 se uživatelé dočkají i v operačním systému iPadOS 14 novinky v podobě widgetů. Na rozdíl od iPhonu ale na iPadu (nejspíš) nebude možné umisťovat widgety na plochu, ale pouze do přehledu Dnes. Princip práce s nimi a způsob jejich úprav bude nicméně stejný, kromě nativních aplikací Applu získají podporu widgetů i aplikace třetích stran, vždy ale bude záležet na konkrétním tvůrci. Vyhledávání se v iPadOS 14 bude ještě více podobat Spotlightu na Macu, a bude mít podobu kompaktního plovoucího panelu na ploše. Samozřejmostí bude možnost vyhledávání kontaktů, obsahu webu, souborů nebo součástí určitých aplikací.

Nové funkce v Mapách a vylepšení soukromí

Nativní Apple Mapy musí navzdory veškeré snaze Applu řadu let čelit stížnostem ze strany uživatelů. Jablečná společnost ale svou snahu o vylepšení nevzdává, a v operačním systému iPadOS 14 zavedl například trojrozměrné průvodce u vybraných měst, trasy pro jízdní kola a elektromobily (spolu s informacemi o výskytu a poloze dobíjecích stanic). Jak už to tak u betaverzí bývá, Apple Mapy (respektive nové funkce) zatím na všech platformách nefungují tak, jak mají. S příchodem plné verze ale Apple jistě vše uvede do pořádku.