Rozbor novinek v nových OS Applu: Widgety v iPadOS 14

Mezi novinky v operačním systému iPadOS 14 patří stejně jako v iOS widgety. Jedná se miniaturní zobrazení různých aplikací, nástrojů a utilit – ve widgetech můžete například získat okamžitý přehled o stavu baterie v daném Apple zařízení i v připojených zařízeních, o stavu počasí, vašich událostech v kalendáři, nebo třeba rychle přejít k poznámkám. U nativních aplikací a nástrojů od Applu ale nabídka widgetů nekončí – společnost Apple vyvinula API s názvem WidgetKit také pro vývojáře aplikací třetích stran, takže se v době vydání plné verze operačních systémů iPadOS 14 a iOS 14 můžeme jistě těšit na mnohem bohatší nabídku a více možností v tomto směru.

Widgety v iPadOS 14 slouží k přehlednějšímu a snazšímu zobrazování dat z jednotlivých (zatím především nativních) aplikací. Uživatelé si mohou přizpůsobit jejich velikost a rozvržení, k dispozici jsou (v závislosti na nastavení OS) prozatím pro aplikace a nástroje Počasí, Hodiny, Kalendář, Poznámky, Mapy, Aktivita, Fotky, Připomínky, Akcie, Hudba, Podcasty, Tipy, Baterie, Čas u obrazovky, Soubory, Návrhy Siri, Zkratky a návrhy aplikací. Na rozdíl od operačního systému iOS 14 není možné v iPadOS 14 umisťovat widgety na plochu – jsou k dispozici pouze pro přehled Dnes. Správu widgetů lze zahájit dlouhým stiskem panelu Dnes, kdy je pak možné po klepnutí na tlačítko “+” v levém horním rohu přidávat další widgety. Kromě widgetů k jednotlivým aplikacím lze do zobrazení Dnes přidat také takzvanou Chytrou sadu – jedná se o soubor widgetů, mezi kterými mohou uživatelé ručně listovat. Widgety v chytrých sadách jsou nastavené tak, aby během dne vždy zobrazovaly co možná nejrelevantnější informace, přičemž jedna sada pojme až deset widgetů. Ráno se vám tak mohou v chytré sadě zobrazovat informace o počasí, v průběhu dne třeba fotografie nebo události z kalendáře a večer například přehled Času o obrazovky, pokud ho na svém iPadu máte aktivovaný. Jednotlivé widgety se dají přesouvat a upravovat poté, co je dlouze stisknete. Jak jsme již zmínili v úvodu, widgety lze v iPadOS 14 přidat pouze do panelu Dnes, nikoliv na plochu. Příslušný panel se automaticky zobrazuje při horizontální orientaci displeje iPadu (zobrazení lze aktivovat v Nastavení -> Plocha a Dock -> Zobrazení Dnes na ploše). V případě vertikálního zobrazení lze panel Dnes aktivovat potažením levé strany displeje směrem do středu.

Výhoda widgetů v iPadOS 14 je naprosto jednoznačná – rychlý přístup k informacím i jednotlivým aplikacím, a možnost plné kontroly nad tím, co se vám na příslušném panelu zobrazí. Řada těch, kteří již měli možnost vyzkoušet si operační systém iPadOS 14, si stěžuje na nepraktickou možnost přidání widgetů kamkoliv na plochu. Zatím bohužel ani není jasné, zda má Apple v tomto směru v plánu provést po příchodu plné verze iPadOS nějakou změnu.