To se Applu nepovedlo: Widgety v iPadOS 14 nesahají těm v iOS 14 ani po kotníky

Jednou z nejdiskutovanějších věcí včerejší úvodní Keynote vývojářské konference WWDC je bezesporu nasazení widgetů na domovské obrazovky iPhonů a iPodů touch, čímž tato zařízení dohnala iPady. Mnohem více než “dohnala” by se však sem hodilo slovo “předehnala”. Funkčnost widgetů na iPadech totiž není ani zdaleka tak zajímavá jako na iPhonech či iPadech – tedy zařízeních s nesrovnatelně menšími obrazovkami.

Když Apple v úvodu včerejší Keynote představil u iPhonů widgety a jejich možnosti, jablíčkáři tak nějak počítali s tím, že totéž dorazí i na iPady. Ostatně, i slova Applu se nesla v tomto duchu a když k tomu navíc přičteme fakt, že se kalifornský gigant widgetům na iPadech při prezentaci iPadOS nevěnoval, protože se nechtěl v lecčem opakovat, vycházela majitelům iPadů po Keynote vcelku jednoduchá rovnice iOS widgety = iPadOS widgety. Pravda to však ani zdaleka není. Vývojářské beta testování totiž ukázalo, že zatímco widgety na iPhonech a iPodech touch lze rozmístit takřka jakkoliv po ploše mezi aplikace, v případě iPadů je nutné se stále držet vloni vytvořeného widgetového centra, které se zobrazuje v landscape módu v levé části displeje. (potažmo jej lze vyvolat i v režimu na stojato swajpnutím z boku). Pokud byste si však chtěli widget umístit přímo mezi aplikace, měli byste zkrátka smůlu, jelikož to není možné.

Musíme se přiznat, že v redakci nám tento krok Applu absolutně nedává smysl. Pravdou totiž je, že některé možnosti widgetů jsou velmi prostorově náročné a tak je mírně řečeno zvláštní omezovat se při jejich používání jen na určitou relativně malou plochu a nikoliv celý displej. Na tom by se přitom daly widgety rozmístit naprosto ukázkově, díky čemuž by mohla být i jejich využitelnost naprosto parádní – troufneme si dokonce říci lepší, než v případě iPhonů. Apple to však evidentně vidí úplně jinak.

Jelikož je zatím iPadOS 14 v rané fázi beta testování, samozřejmě se nedá vyloučit, že je omezení widgetů v něm jen na widgetové centrum chybou, která bude v následujících týdnech odstraněna. Nicméně vzhledem k tomu, jakou roli widgety v nových operačních systémech hrají je to, že by je nechal Apple takto zabugované hned od startu poměrně nepravděpodobné. Jasněji však budeme samozřejmě mít až v následujících týdnech po vydání dalších bet.