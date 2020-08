Tim Cook prodal pořádnou nálož akcií Applu

Jablečná společnost se i přes nepřízeň okolí poslední dobou může těšit rekordnímu růstu, a to nejen z hlediska tržeb a důvěry investorů, ale zejména pak akcií. Ty totiž za posledních pár měsíců poskočily o hezkých několik desítek procent a zajistily Applu tržní ohodnocení překračující částku 2 triliony dolarů. Přesto se nicméně někteří akcionáři svého podílu částečně zbavují a jedním z těch největších je i generální ředitel Tim Cook. Ten se, na rozdíl například od legendárního investora Warrena Buffetta, dobrovolně zbavil přes 256 tisíc akcií, na nichž dohromady vyinkasoval zhruba 131.7 miliony dolarů. Nenechte se však zmást, šéf Applu se k tomuto rozhodnutí neuchýlil kvůli menší důvěře ve společnost, ale především toho, že se nedávno dočkal osobního ohodnocení v podobě 560 tisíc dodatečných akcií.

Snad není pochyb o tom, že Tim Cook dostává pohádkové platové ohodnocení a jak už to tak v korporátních strukturách bývá, nechybí ani nějaká ta drobná akcie za nadprůměrné výkony. Generální ředitel těch akcií nicméně obdržel na 560 tisíc, což dohromady dává několik set milionů dolarů. Není tedy divu, že chtěl Tim Cook alespoň část z této odměny přeměnit na hotovoé peníze, a proto prodal zhruba 256 tisíc akcií v hodnotě 131.7 miliony dolarů. Zbytek z takřka půl milionu akcií putoval do společného fondu Applu, kde je následně tržní podíl zdaněn. Tak či onak, takto vysoká a i v technologickém světě poněkud nebývalá odměna měla své opodstatnění. Tim Cook se totiž ohodnocení dočkal po třech letech, kdy rada dospěla k závěru, že to byl právě on, kdo výrazně popohnal akcie Applu a zajistil stálý a stabilní růst. Jen mezi 25. srpnem 2017 a týmž dnem letošního roku akcie investorům z hlediska indexu S&P 500 více, než v případě dvou třetin dalších společností. Uvidíme, kam to jablečná společnost během příštích let ještě dotáhne.