Rozbor novinek v nových OS Applu: Cvičení a Siri ve watchOS 7

Vydání nových operačních systémů pro zařízení značky Apple se nezadržitelně blíží. Již od chvíle skončení vývojářské konference WWDC 2020 má řada z nás možnost vyzkoušet si betaverze zmíněných novinek a tím pádem vám také přinést vlastní pohled na nové funkce. Dnes se podrobněji podíváme na aplikace Cvičení a vylepšenou Siri v operačním systému watchOS 7.

Cvičení

Jak jsme již zmínili v řadě našich předchozích článků, můžete se s příchodem watchOS 7 těšit na nové kategorie v nativním Cvičení – jedná se jmenovitě o tanec, funkční silový trénink, vychladnutí a posilování středu těla. Apple nicméně bohužel ani ve watchOS 7 nenabízí funkci automatické detekce zastavení při jízdě na kole. Někteří uživatelé volali i po režimu dovolené / nemoci, kdy by mohli pozastavit “nutnost” uzavření všech kroužků, ani tyto prosby ale Apple zatím nevyslyšel. Aplikace Aktivita v iOS získala název Kondice – detaily o ní si můžete přečíst zde.

Siri

Stejně jako v iPadOS 14 nebo iOS 14 získala virtuální hlasová asistentka Siri i v operačním systému watchOS 7 nové rozhraní, respektive nový vzhled animované ikonky. Pro řadu majitelů Apple Watch je co nejpohodlnější používání Siri na jejich hodinkách zásadní, je proto skvělé, že si na tomto aspektu dává Apple záležet. Ani tentokrát zatím ještě na Siri nemůžete mluvit česky, můžete se ale těšit na vyšší rychlost odpovědí a více schopností. Jednou z novinek je možnost překladů, kdy se Siri můžete na svých Apple Watch otázat “How do say [výraz] in [jazyk]?”, a rovnou si můžete nechat přehrát daný výraz i s výslovností. Lepší možnosti získají s příchodem watchOS 7 i ti, kteří často pracují se Zkratkami Siri. Jak jsme již zmínili v našem článku o cifernících, můžete ve watchOS 7 přidávat zkratky dokonce v podobě komplikací přímo na ciferník, čímž si zajistíte mnohem rychlejší provedení dané akce.