iOS 14 pro veřejnost dorazí zřejmě později, než se očekávalo

Ačkoliv je tomu teprve pár dní, co se světem prohnala data vydání iOS 14 a dalších nových operačních systémů, s ohledem na čerstvý krok Applu se zdá, že je zase vše jinak – tedy alespoň trochu. Kalifornský gigant totiž začal včera testovat další verzi iOS 13, do které přidal jednu z novinek známých z iOS 14 – konkrétně funkci Oznámení o kontaktech s nákazou. Díky té vás bude iPhone schopen upozorňovat na možné kontakty s nakaženými koronavirem, bude-li země, ve které pobýváte, využívat potřebnou technologii. S ohledem na současnou situaci se tedy dá toto vylepšení bez jakékoliv nadsázky označit za poměrně důležité, kvůli čemuž se jej ostatně bude Apple snažit na telefony dodat co nejdříve. A právě v tom je hlavní háček.

Obecně platí, že nové verze iOS a dalších operačních systémů testuje Apple na zhruba 5 bet, přičemž šestá verze systému je zpravidla finální, tedy veřejná. Mezi betami pak bývá většinou týdenní rozestup, z čehož si lze velmi jednoduše vyvodit, že 2. beta dorazí 1. týden v září, 3. beta 2. týden v září, 4. beta 3. týden v září a 5. beta 4. týden v září. K vydání by pak mohlo dojít mezi 28. až 31. zářím – tedy de facto v 5. zářijovém týdnu. To jinými slovy znamená, že celé září bude zřejmě pro vydání iOS 14 vyšachováno. Nedávný únik přitom hovořil o čtvrtku 17. září jakožto o dni, kdy iOS 14 pro veřejnost dorazí.

Někteří z vás budou zřejmě namítat, že může Apple iOS 14 vydat bez ohledu na iOS 13.7. To sice může, ale moc logiky by tento krok neměl. Zaprvé – iOS 14 bude možné nainstalovat na všechny iPhony, které podporují iOS 13, takže by nedávalo příliš smysl, kdyby Apple v časovém horizontu blízko sebe vypustil dva systémy, u kterých by bylo jasné, že na jeden z nich ve výsledku přejde nárazově naprostá většina jeho uživatelů. Apple se totiž snaží dlouhodobě své uživatele přimět k tomu, aby ve svých zařízeních používali nejaktuálnější dostupný OS, což bude iOS 14. Jinými slovy, pokud Apple iOS 13.7 vydá, udělá to pravděpodobně proto, že iOS 14 bude ještě poměrně daleko (týdny) a on již nebude chtít s nasazením novinky čekat. Kdyby totiž od systémy dělilo jen pár dní, je jasné, že by iOS 13.7 mohl přijetí iOS 14 negativně ovlivnit, což si samozřejmě Apple nepřeje.

Druhá věc, která brzkému vydání iOS 14 nehraje příliš do karet, je jeho poměrně zdlouhavé testování. V minulosti nebylo ničím výjimečným, když Apple testovat první verzi zbrusu nového OS i na devět či deset bet. Nyní jsme však s testy teprve na šesté, přičemž dolaďování je v ní stále více než dost. Takto dlouhé testování by samozřejmě nebyl problém, kdyby ovšem nezačaly softwarové týmy Applu pracovat i na updatu 13.7, který celkový proces dokončování iOS 14 zřejmě prodlouží.

Podtrženo, sečteno – vydání včerejší bety nám pravděpodobně vyzradilo více než samotný Apple předpokládal. Je však potřeba brát v potaz to, že situace ohledně nových OS a potažmo produktů se může vzhledem k současné situaci ve světě měnit doslova každým okamžikem a rozhodnutí, která Apple provedl před pár dny či týdny již nyní platit nemusí. Můžeme být klidně svědky i toho, že bude testování iOS 13.7 zkráceno na méně bet, aby mohl být i iOS 14 vydán dříve. Applu zde ale nehraje do karet to, že do systému přidává ještě de facto neotestovanou novinku. Ať tak či onak, v současné situaci bude lepší počítat u vydání iOS 14 spíše s datem pozdějším, než dřívějším.