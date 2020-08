Apple přemýšlí nad tím, jak co nejlépe provonět interiér jeho chystaného autonomního auta

O jablečném tajném projektu Apple Car, o němž se v různých kruzích šušká již hezkých několik let, jsme poslední dobou příliš neslyšeli a řada uživatelů tak nabývala dojmu, že Apple na své automobilové plány poněkud pozapomněl. Naštěstí se však děl pravý opak a inženýři vymýšleli další způsoby, jak pokořit konkurenci a nabídnout majitelům vozů něco navíc. To ostatně poodhaluje i nejnovější patent, který pro změnu hovoří o zabudovaném osvěžovači vzduchu. A tak ledajakém, byť jsou totiž klimatizace a nejrůznější formy proudění vzduchu běžně v moderních automobilech dostupné, jen málokterá z nich nabízí i nejrůznější sadu vůní a možnost nahradit standardní aromatické visačky či parfémy.

Klimatizace Apple Car by se tak ve své podstatě příliš nelišila od ostatních výrobců, jen s tím markantním rozdílem, že by její design dokonale splýval se zbytkem vozu a nijak by nenarušoval estetiku. A kromě běžného fungování a standardních funkcí patent popisuje právě také distribuci vůně, která by se do interiéru auta pozvolna uvolňovala, a nebylo by tedy nutné využívat aromatické visačky nebo klasické parfémy. Úzký otvor určený pro proudění osvěžovače vzduchu by se pak podle předběžných návrhů nacházel přímo na palubní desce a byl by natolik šikovně schovaný, že by nijak nenarušoval celkový design vozu. Co se pak samotné vůně týče, jednalo by se o poměrně standardní metodu, kterou však dosud žádný výrobce nevyzkoušel.

V praxi by tak byla kapalina obsahující parfém uschována přímo v klimatizaci v části palubní desky, kudy by proudil vzduch. Ten by pochopitelně hnal vůni směrem do interiéru vozu, avšak nenásilně a pozvolna. Nutno podotknout, že by se nádobka s kapalinou nacházela přímo na konci klimatizace, tedy poměrně blízko pasažérů, avšak od úzké štěrbiny by ji dělilo zhruba 45stupňové zakřivení, díky němuž by nedopatřením nedocházelo k přenosu kapaliny. Díky speciálnímu zařízení by navíc bylo možné regulovat i teplotu v nádobce, což by mohlo přispět k efektivnější regulaci rychlosti uvolňování. Uvidíme, zda se Apple tímto odvážným nápadem jednou inspiruje.