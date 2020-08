Apple vymyslel unikátní okenní systém, který vás včas upozorní na jakákoliv poškození

Mohlo by se zdát, že se co se týče Apple Car, bylo delší dobu ticho po pěšině. Rozhodně se na něj ale nezapomíná – společnosti Apple byl počátkem tohoto týdne uznán patent, popisující systém detekce prasklin na oknech. Apple v příslušném patentu zmiňuje konkrétně praskliny v oknech vozů, systém by ale teoreticky bylo možné aplikovat například i u oken obytných budov a dalších objektů.

V případě Apple Car by mohl systém vozu upozornit majitele na možná drobná poškození čelních skel i ostatních oken. K detekci by mohlo docházet s využitím infračerveného světla, díky kterému by bylo možné určit, zda je některé ze skel v autě poškozené. Uživatelé by zároveň mohli být včas upozorněni na možnou hrozbu rozšíření praskliny a tím pádem předejít díky včasnému zásahu výraznějšímu poškození skla. Poškození zejména čelního skla je u auta prakticky nevyhnutelné – o drobné oděrky se často postarají drobné kamínky při jízdě na určitých typech povrchů, k poškození skla může dojít také vlivem nepříznivého počasí. Některé z těchto drobnějších prasklin se ale mohou postupem času nebezpečně rozrůst. Prasklinami navíc může do interiéru vozu pronikat nežádoucí vlhkost, která by mohla poškodit jeho elektrické vybavení. Patent popisuje vrstvu, blokující infračervené světlo, kterou by mohla být opatřena skla budoucího Apple Car. Tato vrstva by měla být spojena další, vodivou vrstvou. Ve chvíli, kdy by došlo k poškození takto upraveného skla, dojde zároveň také k poškození zmíněných vrstev. Vlivem poškození dojde ke změně odporu, který je posléze změřen. Systém je poté schopen vyhotovit jakousi mapu, na jejímž základě určí přibližnou pozici, velikost a možný tvar praskliny. Patentová žádost pochází ze 14. července roku 2017 a jsou pod ní podepsáni Martin Melcher, Christopher D. Jones a James R. Wilson.