Apple chce rozdávat bezplatné předplatné pro TV+ i k dalším novým produktům

Pokud jste si po 10. září loňského roku včetně něj koupili od Applu jakýkoliv nový iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch či Mac, kalifornský gigant vám k němu automaticky zdarma “přibalil” roční bezplatné předplatné videostreamovací služby Apple TV+ ve snaze posílit její oblibu. Nic takového se však bohužel nepodařilo, jelikož ani téměř po roce provozu se služba příliš velké popularitě netěší. Apple nad ní ale zatím hůl v žádném případě zlomit nechce – ba právě naopak. Podle zdrojů agentury Bloomberg se jí totiž chce pokusit oživit rozdáváním dalšího bezplatného předplatného.

Fotogalerie Apple TV chlazeni nahled Apple TV 4K chlazení Apple TV 4K nahled Apple TV 4K Apple TV4K nahled Apple TV 4K detail a krabička AppleTV nahled Apple TV 4K +3 Fotek Apple TV 3. generace nahled Apple TV 4K a kamera na stole Apple TV ovladac nahled Apple TV 4K a ovladač Vstoupit do galerie

Ačkoliv Apple při zahájení bezplatného předplatného k Apple produktům oficiálně neprozradil, jak dlouho bude tato akce trvat, podle neoficiálních zdrojů měl v plánů službu rozdávat rok – konkrétně pak do představení nových iPhonů a dalších produktů na podzim. Aby však svou službu podpořil ještě více, přemýšlí podle zdrojů Marka Gurmana z Bloombergu o tom, že na akci naváže letos na podzim další akcí prakticky stejného rázu. Jediným rozdílem by u ní měla být délka předplatného – ta by totiž již neměla být rok, ale o něco méně. V úvahu tak připadá například čtvrtrok či půlrok – tedy období, která se dají považovat za milý dárek, ale zároveň nejsou nikterak dlouhé.

V tuto chvíli se samozřejmě nedá s jistotou říci, jak by mohlo nové rozdávání předplatného k Apple TV+ z dlouhodobějšího hlediska na její potenciální předplatitele zapůsobit. Jelikož je však služba nyní z hlediska obsahu daleko rozsáhlejší, efekt by nyní mohl být daleko lepší než před rokem. To totiž služba obsahovala obsahu velmi málo, což mnohé diváky prakticky okamžitě odradilo od sledování, ke kterému se je Applu nepodařilo přinutit ani přidáním spousty nových pořadů.