Epic slaví. Soud Applu zakázal zablokování Unreal Enginu

Táhlá bitva mezi dvěma gigantickými korporacemi takřka nemá konce a už by se mohlo zdát, že si to obě společnosti mezi sebou vyřeší samy pomocí nejrůznějších omezení, zákazů a veřejných kampaní. Naštěstí má ale poslední slovo soud, a byť si obě strany zřídily zástup špičkových právníků, v případě americké jurisdikce jim tato investice příliš nepomůže. Soudce totiž došel k předběžnému závěru na základě odvolání Epic Games a jak se ukázalo, částečně vyhrály (a také prohrály) obě společnosti. Soud sice zakázal Applu přímo zablokovat nástroje pro vývoj Unreal Enginu, a odříznout tak vývojáře od možnosti produkovat další obsah, nicméně v případě stažení Fortnitu z App Storu stojí legislativa na straně jablečné společnosti.

Apple totiž delší dobu vyhrožoval, že 28. srpna Epic Games defintivně odřízne od vývojářského programu, což by nevyhnutelně znamenalo pozastavení činnosti v oblasti vývoje Unreal Enginu. Herní gigant se pochopitelně odvolal, a to jak proti stažení Fortnitu z App Storu, tak zejména proti rozhodnutí Applu pěkně vývojářům zatopit pod kotlem. A jak se dalo očekávat, soud v tomto ohledu nenadržoval ani jedné straně a spravedlivě rozhodl ve prospěch obou. Zatímco správa App Storu je plně v kompetenci jablečné společnosti, která si může řídit jednotlivé aspekty dle své libosti, ztráta Unreal Enginu má dalekosáhlý přesah, který by ovlivnil další vývojáře a potenciálně by pěkně otřásl celým trhem. Toho si je vědom i soud, a stejně tak toho, že Epic Games má na App Storu několik účtů a podmínky porušil pouze jeden, a to ten spjatý s Fortnitem. Zbytek oddělených účtů je v tom v podstatě nevinně, a tudíž se na ně „trest“ nevztahuje. Uvidíme, jak situace ještě vyvine. Nicméně dalo by se očekávat, že se celý konflikt pěkně přiostří.