Epic Games po Applu údajně požadoval udělení speciální výjimky

Ačkoliv se celá kauza mezi Applem a Epic Games zdá jako jedno velké fiasko, které naopak rozdělilo hráče a fanoušky na dva nesmiřitelné tábory, v lecčem musíme dát jablečné společnosti za pravdu. Byť se média i uživatelé ohánějí monopolem, v jistém slova smyslu si ho chtěl pomocí speciální výjimky zařídit i Epic. Právě toto studio totiž po Applu těsně před vypuknutím hromadného bojkotu a protestu požadovalo exkluzivní smlouvu, která by společnost zbavovalo nutnosti platit „výpalné“ Applu a zároveň by si mohla nadále užívat všech výhod a profitovat více než doposud. Tuto drzost samozřejmě Apple ihned smetl ze stolu, což generálního ředitele Tima Sweeneyho pobouřilo a následovala celá kaskáda přestřelek mezi oběma společnostmi.

Fotogalerie Epic Games Tim Sweeney Epic Games Fortnite Epic Games Epic Games +3 Fotek Epic Games Tim Sweeney Epic Games 2 Vstoupit do galerie

O tom se během soudního slyšení zmínil i Apple, který konečně po dlouhé době mlčení zareagoval. Podle něj se jedná o narušení konkurenčního prostředí a studio Epic Games po společnosti požadovalo, aby mu udělila speciální status a umožnila mu být napřed před konkurencí. Jako svědectví jablečná společnost doložila tři e-maily, kde se Tim Sweeney dožadoval exkluzivního zacházení a vyjmenovával své podmínky. To potvrdil i viceprezident Applu, Tim Schiller, podle nějž Tim rozeslal e-maily rovnou několika jeho kolegům a zmiňoval se o tom, že by se „tajná“ dohoda týkala výhradně Epic Games. Zhrzený generální ředitel následně ve své poslední zprávě Applu sdělil, že odmítá jeho podmínky a aktivně proti nim zasáhne.

Následoval kolotoč změn, který donutil Apple stáhnout Fortnite z App Storu a Epic Games zahájilo masivní kampaň. A to i přes to, že se technologický gigant opakovaně vyjádřil, že se Fortnite může do obchodu vrátit v případě, kdy studio stáhne své námitky a vrátí se k předchozímu platebnímu modelu. To vývojáři pochopitelně odmítli a tvrdě proti Applu zasáhli s tím, že na něj podají žalobu a jak slíbili, tak také učinili. Nehledě na to, že se to byli právě oni, kdo se jako první domáhal narušení konkurenčního prostředí. Kromě toho jablečné společnosti hraje do karet i to, že Epic přichází o dosavadní podporu malých, nezávislých tvůrců a většina lidí zkrátka straní Applu. Během soudního řízení by tak proti technologickému gigantovi mohlo být použito snad jen to, že Amazon exkluzivní nabídku dostal a nemusí platit jakékoliv poplatky.