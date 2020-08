Epic Games dává dohromady odboj proti Applu. Prvním naverbovaným má být Spotify

Válka gigantických korporací, z nichž každá se prezentuje veřejně jako zastánce lidu a spotřebitelů, nebere konce. Ostatně, jakýmsi katalyzátorem celého sporu byl pokus Epic Games obejít restrikce Applu a implementovat do Fortnitu vlastní platební bránu, která by umožnila společnosti získávat plný podíl z prodeje, aniž by 30% putovalo do kapsy kalifornskému gigantovi. To se pochopitelně Timu Cookovi nelíbilo a nařídil tento oblíbený Battle Royale okamžitě stáhnout z App Storu. Tato zpráva pak zaplnila takřka všechna média a po několik dní si ukradla pozornost novinových titulků, což vyústilo v pěkně šťavnatou mediální masáž a rozdělení fanoušků na dva tábory. Jedni poklonkují Epic Games a oslavují společnost jako hrdinu a pomyslného Robina Hooda, který se staví na stranu spotřebitelů a snaží se zajistit rovnoprávnost, zatímco druhá skupina inklinuje k Applu a tvrdí, že společnost má na podíl z prodeje právo a jen tak lze zachovat přirozený řád.

Ačkoliv podobné spory nejsou v technologickém světě nic nového, herní gigant Epic Games neváhal a z celé kauzy vytvořil doslova válku, kterou mobilní scéna dlouho nepamatuje. Kromě satirického videa odkazujícího na reklamu Applu z roku 1984 se tak herní korporace pustila ještě do jednoho odvážného rozhodnutí. A to vytvořit tým a jakýsi odboj, který má společnosti zajistit podporu a větší váhu v celém sporu. Představitelé, a zejména pak milovaný a nenáviděný Tim Sweeney, kontaktovali ostatní technologické giganty, kteří nesouhlasí s příliš velkým podílem Applu za cílem najít spojence a utvořit alianci.

Podle předběžných informací se jako první této nabídky chopilo Spotify, které se v minulosti již mnohokrát vůči Applu ostře vyjadřovalo a vedlo s ním soudní spory o to, zda má jablečná společnost na tak vysokou taxu právo. Ačkoliv švédské Spotify jakoukoliv koalici s Epic Games navenek odmítá, za oponou spolu kutí strategii, jak dosáhnout svého. K hernímu gigantovi se údajně přidala i nejmenovaná společnost zaměřená na vývoj videoher, která se však nechce veřejně do války zapojovat, zejména pak kvůli potenciálnímu vyšetřování. Uvidíme, jak se bude situace nadále vyvíjet, ale po fiasku s Facebook Gaming se dá čekat, že si Apple udělal v technologickém světě řadu mocných nepřátel.