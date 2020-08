Budoucí Apple Watch se naučí měřit krevní tlak, už se na nich pracuje

Apple se nikdy netajil tím, že mu na zdraví jeho uživatelů velmi záleží a rád by jej proto udržoval na co nejlepší úrovni. K tomu by mu měly dopomoci primárně jeho produkty v čele s Apple Watch, skrze které je možné základní zdravotní funkce monitorovat. Ty již nyní dokáží konkrétně změřit tepovou frekvenci či EKG skrze speciálně upravenou digitální korunku na Series 4 a 5. Do budoucna Apple rovněž počítá s tím, že své hodinky naučí měřit krevní tlak, který je pro zodpovězený mnoha otázek ohledně zdravotního stavu uživatelů též velmi důležitý.

Že Apple pracuje na technologii pro měření krevního tlaku přes Apple Watch prozradily zdroje leakera Komiyi, které se dají označit za jedny z těch spolehlivějších. Zdá se však, že vývoj technologie je zatím spíše na začátku a tudíž nemá smysl jeho nasazení očekávat už u Apple Watch Series 6, které jsou chystané na letošní podzim. Příští rok u Series 7 bychom se však už měření krevního tlaku klidně dočkat mohli.

Fotogalerie apple watch 4 5 apple watch 4 2 apple watch 4 12 apple watch 4 3 +22 Fotek apple watch 4 1 apple watch 4 4 apple watch 4 6 apple watch 4 7 apple watch 4 9 apple watch 4 8 apple watch 4 10 apple watch 4 11 apple watch 4 13 apple watch 4 14 apple watch 4 15 apple watch 4 16 apple watch 4 17 apple watch 4 18 apple watch 4 19 apple watch 4 20 apple watch 4 21 apple watch 4 22 apple watch 4 23 apple watch 4 24 Apple Watch 4 25 Vstoupit do galerie

Kromě výše zmíněné vychytávky se již řadu let v kuloárech šušká i o tom, že by Apple rád své hodinky naučil neinvazivně měřit hladinu cukru v krvi, což by výrazně pomohlo zejména diabetikům. Technologii měl dokonce již v roce 2017 testovat i sám šéf Applu Tim Cook, avšak jak se zdá, zcela úspěšná nebyla a tudíž jí Apple světu zatím raději neuvolnil. I její nasazení se nicméně dá výhledově očekávat, jelikož se jedná o novinku, která by posunula Apple Watch z hlediska zdravotních vychytávek na zcela novou úroveň.