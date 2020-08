Na stranu Epic Games v boji proti Applu se přiklonil už i Microsoft

Válka století mezi Applem a Epic Games se pomalu rozehřívá a nabírá na obátkách, což nevyhnutelně znamená, že si obě společnosti musí postupně začít zajišťovat i náležitě silné spojence, kteří jim pomohou tento nelehký boj zvítězit. Bohužel však v tomto ohledu zatím boduje herní gigant Epic, který dokázal svou masivní kampaní oslovit nejen miliony hráčů, ale zejména ostatní, menší vývojáře, kteří se postavili na stranu tohoto studia. Nejinak je tomu i u několika korporací jako je například Spotify, které delší dobu Epic Games stranilo a proti Applu bojovalo, zejména kvůli vysokému podílu z prodeje, několik dlouhých měsíců. Nejnovějším členem odboje je pak Microsoft, který s podmínkami App Storu nesouhlasí a vypadá to, že se částečně mstí za xCloud.

Konec konců, je to teprve pár týdnů, co Apple oficiálně zakázal působnost streamovací herní služby xCloud na iOS, protože údajně porušuje podmínky a nabízí hráčům přístup ke knihovně her, aniž by z každé vývojáři odváděli poplatek z prodeje. To Microsoft pochopitelně rozhořčilo a Apple tehdy neměl ani tušení, jaká lavina ho čeká. Těsně po vyhlášení bojkotu ze strany Epic Games se totiž na stranu tohoto herního studia přidala řada ukřivděných společností, které jednotně požadují nejen nižší poplatky, ale i vyšší transparentnost a absenci monopolního jednání. Ředitele herní divize Microsoftu, Kevina Gammilla, navíc pobouřilo pozastavení přístupu k vývojářským nástrojům, což znemožňuje Epicu nadále vyvíjet Unreal Engine a další technologie. Podle Kevina tím dojde k výraznému narušení ekosystému a rozhodnutí ovlivní jak vývojáře, tak hráče. Stejně tak i samotný Microsoft, jehož Forza pro iPhone právě na engine od Epicu spoléhá. Tak či onak nezbývá než čekat, kdo nakonec ustoupí první, nebo zda nás čeká další dlouholetá tahanice.