Epic Games se opět strefuje do Applu. Tentokrát turnajem ve Fortnite

Co si budeme povídat, klasickou korporátní válku lze v dnešní době vést poměrně kreativními a netradičními způsoby, které nespočívají pouze v povolání zástupu právníků a vyhrožování soudním sporem, nicméně také v mediálních tahanicích a cílených provokacích. Tohoto moderního způsobu uvažování se očividně drží i herní gigant Epic Games, který sice na Apple podal žalobu a domáhá se práva, ale ve stejném okamžiku využil veškeré zdroje, které má po ruce. A touto hnací silou jsou z velké části právě hráči, zejména pak Fortnitu, kteří se kvůli jablečné společnosti cílí ukřivdění a v mnoha ohledech pohrdají výrobcem stejně jako Epic Games. Právě proto vývojáři využili příležitosti a spustili speciální turnaj v tomto Battle Royale fenoméu, za nějž můžete s trochou štěstí vyhrát cokoliv, co není od Applu.

Ano, čtete správně, studio Epic Games se dušuje, že do své soutěže nezařadilo jakékoliv zařízení od Applu a šťastlivci si tak přijdou výhradně na Android smartphone a počítače s předinstalovaným Windows. Herní gigantovi jde především o to ukázat, že není na jablečné společnosti závislý a dokáže hráčům nabídnout i alternativu, kde mohou Fortnite bez okolků nadále hrát. Jedná se tak o další krok v rámci kampaně #FreeFortnite, kterou se snaží Epic Games zburcovat fanoušky a vytvořit z nich gigantickou armádu.Tak či onak, turnaj nastane již zítra, tedy 23. srpna a vyhrát v něm můžete například laptop od Alienware, Samsung Galaxy Tab S7, smartphone OnePlus 8 nebo například konzole PlayStation 4 a Xbox One. Samozřejmě nechybí ani provokativní skiny, které odkazují na satirickou reklamu 1984, kterou studio Epic Games zesměšnilo, a další předměty. Nezbývá než čekat, jak se bude tento eskalující konflikt vyvíjet a kdo couvne jako první.