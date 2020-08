Lego vydalo speciální stavebnici pro nevidomé. Má jim pomoci v rozvoji i v začlenění se do běžného kolektivu

Společnost Lego přichází na trh s naprostou novinkou. Jedná se o stavebnici, která je určena osobám s poruchou zraku. Produkty budou přednostně dodávány školám a institucím, které se těmto lidem věnují. V dubnu roku 2019 vyplula na povrch informace o tom, že Lego na takovém projektu pracuje. Po úspěšném dokončení pilotního projektu se Lego Foundation a Lego Group pochlubily braillskou stavebnicí, kterou budou distribuovat do sedmi zemí, mezi něž patří Velká Británie, USA, Francie, Brazílie, Dánsko, Německo a Norsko. Zajímavé ale je, že již v roce 2011 přišla dánská asociace pomáhající nevidomým s podobným nápadem, ten byl ale odložen stranou. O 6 let později se však vytasila s něčím podobným brazilská asociace Dorina Nowill, a Lego tuto myšlenku zrealizovalo.

Na stavebnici z dílny Lega je speciální to, že všechny kostky obsahují Braillovo písmo pro nevidomé. Toto písmo je pojmenováno po francouzském pedagogu Luisi Braillovi. Skládá se ze šesti bodů, přičemž jednotlivé jejich kombinace značí určitá písmena. Podle vyjádření společnosti Lego mohou zrakově znevýhodnění žáci díky Braillovu písmu na kostkách rozvíjet jak jemnou motoriku, tak i učení se samotné braillské abecedy.

“Kostky jsou tvarovány tak, aby cvočky nahoře odrážely jednotlivá písmena a čísla v Braillově písmu, zároveň však zůstávají plně kompatibilní s ostatními Lego stavebnicemi,” uvádí společnost. Dále ve vyjádření stojí, že na kostkách jsou zobrazena písmena, čísla a interpunkční znaménka jak v Braillově písmu, tak i v tom klasickém. To otevírá možnost zapojení do hry i vidící vrstevníky, zároveň je to velká pomoc i pro rodiče a učitele. Jedná se tak o další způsob, jak zajistit inkluzi pro nevidomé již v raném věku.

Lego zasílá vybraným institucím tento produkt zdarma, jednotlivci si jej prozatím zakoupit nemohou. Každá sada stavebnice obsahuje více než 300 braillských kostek s abecedou, čísly, matematickými symboly a interpunkčními znaménky. Vydání produktu doprovází nová webová stránka, na které najdete všemožné aktivity rozvíjející zrakově znevýhodněné osoby za pomoci této stavebnice. V roce 2021 plánuje Lego vydat produkt ve 20 zemích a přeložit jej do 11 jazyků.

Z vyjádření osob, kteří se nevidomým věnují vyplývá, že se jedná o velice zajímavý a užitečný produkt. David Clarke, ředitel společnosti Royal National Institute of Blind People, řekl, že nadace Lego vytvořila pro děti s poruchou zraku zcela nový a poutavý způsob, jak se naučit číst a psát za pomoci braillských kostek. Paige Maynard, učitelka nevidomých a slabozrakých dětí, a tvůrce programu pro děti předškolního věku, vysvětlila, že braillské kostky povedou ke spojení studentů se zrakovou vadou dohromady s těmi běžnými.

Je skvělé, že se stále více společností snaží pomáhat zdravotně znevýhodněným osobám. Tento produkt vypadá opravdu zajímavě, a nám nezbývá než doufat, že naplní očekávání a kromě rozvíjení nevidomých studentů v oblasti čtení a psaní Braillovy abecedy dokáže děti posunout v inkluzi do běžné společnosti.