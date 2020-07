Podívejte se na předělávku nejlegendárnější Apple reklamy všech dob do LEGO světa

Apple za dobu své existence vypustil do světa spousty reklam na spousty produktů. Jsou ale takové reklamy, které se svým provedením či dokonce příběhem staly legendární. Takovou reklamou je jistojistě propagace Macintoshe z roku 1984. „On January 24th Apple Computer will introduce Macintosh. And you’ll see why 1984 won’t be like 1984.“

Tato reklama byla odvysílána během Super Bowlu. Minulý rok jste mohli na našem magazínu číst o stroyboardu této reklamy. Tedy nákresech, které mají záhy být použity k vytvoření vizuálního snímku. Když viděla storyboard rada Applu, nelíbil se jí a rozhodla se jej nepoužít. Toto rozhodnutí ovšem obešli Steve Jobs a John Sculley, kterým se naopak koncept nadmíru zamlouval. Reklama je natolik ikonickou, že různí tvůrci dělali po léta všemožné modifikace. Tato ovšem obzvláště stojí za to. Včera bylo totiž na YouTube zveřejněno video, které ukazuje původní reklamu z roku 1984 v LEGO podobě. Práce na této minutové předělávce musely být opravdu dlouhé. Výsledek ale stojí za to. Pod tímto odstavcem můžete vidět jak původní reklamu z roku 1984, tak její novou LEGO podobu. Na samotný Mac z roku 1984 se pak můžete podívat na boku odstavce v galerii. Která z reklam se vám líbí více?