iPhony s Fortnitem jsou vyvažovány zlatem, jejich cena letí strmě vzhůru

Je tomu jen pár dní, co jsme vás informovali o tom, že cena Apple produktů s nainstalovaným Fortnitem, který by l před nedávno “stažen” z App Store, začíná na různých zahraničních prodejních portálech velmi zajímavě růst. Zatímco tehdy se však jednalo “jen” o jednotky tisíc dolarů, nyní – tedy o pouhých pár dní později – se ceny stejných zařízení blíží 20 tisícům dolarů, což je vzhledem k tomu, jak snadno se dá Fortnite na iPhony a iPady stále dostat, absolutně neuvěřitelné.

Pokud by se vám chtělo brouzdat nabídkami na eBay, za pár sekund byste na něm narazili na iPhony s Fortnite, jejichž ceny skrze rychlý nákup začínají na nějakých 18 až 20 tisících dolarech, přičemž jejich dražba začíná pak zhruba o třetinu levněji. Velmi zajímavé je přitom to, že se do ceny takřka vůbec neodráží stav ani model iPhonu či iPadu, na kterém Fortnite běží. Jinými slovy – cena, kterou za své produkty prodejci chtějí, je nastavena jen a pouze hodnotou Fortnite nebo alespoň tím, jak jí oni vnímají.

Asi nejpozoruhodnější je na celém trendu to, že se takto naceněné Apple produkty alespoň podle eBaye opravdu daří čas od času za tyto astronomické částky prodávat. Co naplat, že k získání Fortnite na iPhone stačí navštívit svou historii nákupů či najít někoho, kdo jej měl dříve stažený či jím disponuje nyní a s ním se propojit v rámci rodinného sdílení. Někteří uživatelé zkrátka prahnou po hraní natolik, že levnější způsoby získání Fortnitu neřeší a zkrátka sáhnou po první příležitosti. Pokud tedy máte doma plonkovní Apple produkt s Fortnitem a rádi byste si přivydělali, můžete na zahraničních prodejních portálech zkusit štěstí.