iPhony a iPady s nainstalovaným Fortnitem se začaly prodávat za neuvěřitelné částky

Je to teprve pár dní, co Apple z důvodu porušení podmínek App Store stáhl celosvětově oblíbenou hru Fortnite. Většina fanoušků zůstala v šoku, a stejně tak i média, která čekala na detailní odpověď vývojářů z Epic Games. Ti opětovali útok a vytasili se s posměšným videem, kde napadají reklamu Applu z roku 1984 a poukazují na monopol, který si jablečná společnost během let vybudovala. A jako by toho bylo málo, krátce po tomto incidentu rychle následoval i Google, který z téhož důvodu oblíbený Battle Royale titul stáhl z Google Play. Zatímco na Androidu mají však uživatelé možnost stáhnout si hru z několika dalších zdrojů a de facto se pro ně nic nemění, milovníci jablečných zařízení mají utrum. Alespoň to by tedy mohl evokovat následný vývoj událostí, který podle Epic Games s největší pravděpodobností skončí u soudu.

Stávající hráči si mohou oddechnout a nadále hrát Fortnite jako doposud. A právě to motivovalo jistou část komunity, aby se svých iPhonech a iPadech začala hromadně zbavovat a nabízet je na eBayi za nehorázné částky. Standardní 64GB verzi iPhonu 11 s nainstalovaným Fortnite tak najdete na této platformě za 1300 dolarů, zatímco někteří uživatelé se dokonce uchýlili k extrémnímu navýšení cenovky až na 10 tisíc dolarů. Nejinak je tomu u iPadu 7, který je nově nabízen, alespoň v případě instalace Fortnitu, za 900 dolarů, ačkoliv se běžně prodává ve slevě zhruba za 220 dolarů. Ani zákazníci ochotní vysypat poslední drobáky z peněženek by ale neměli předčasně jásat. Apple totiž možná zakáže nejhranější hru světa na iOS úplně, tudíž nezbývá než sledovat vývoj dalších událostí.