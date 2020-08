Testujete watchOS 7? Zde si do něj můžete stáhnout spousty ciferníků

Je to již několik dlouhých týdnů nazpátek, co jsme se dočkali představení nových operačních systémů od Applu, a to v rámci konference WWDC20. Konkrétně Apple na této konferenci představil iOS a iPadOS 14, macOS 11 Big Sur, watchOS 7 a tvOS 14. Všechny tyto zmíněné operační systémy si už může vyzkoušet kdokoliv z nás, a to v rámci beta testování. Apple ještě před představením těchto systémů uvedl, že při jejich vývoji postupoval oproti minulým verzím jinak. Díky tomu by měly být nové systémy již v rané fázi testování velmi stabilní a spolehlivé, což můžeme v redakci rozhodně potvrdit. I kvůli tomu si veřejné beta verze chystaných operačních systémů stáhlo hodně uživatelů, jelikož se jednoduše nemají čeho bát.

watchOS 7:

Uživatelská základna s nainstalovanými beta verzemi chystaných operačních systémů tedy neustále roste, a to i přesto, že systémy prozatím nebyly vydány veřejně pro všechny. Díky této rozsáhlé uživatelské základně mohou už nyní vznikat různé projekty, které svým způsobem s chystanými operačními systémy spolupracují. V rámci watchOS 7 jsme se dočkali představení nové funkce, díky které je možné s kýmkoliv na světě sdílet ciferníky pro Apple Watch. Stačí, abyste na obrazovce s ciferníkem podrželi prst, a poté klepnuli na ikonu sdílení. Ciferníky můžete takto sdílet v rámci aplikace Zprávy, popřípadě můžete odkaz pro stažení ciferníku poslat komukoliv jinému, například skrze konkurenční chatovací aplikaci. Jakmile dotyčný na tento odkaz s ciferníkem klepne, tak se mu otevře aplikace Watch, pomocí které si může nový ciferník přidat. V případě, že sdílený ciferník obsahuje komplikace z nějakých aplikací, které na zařízení nejsou nainstalované, tak kromě toho dostane uživatel možnost pro jejich stažení.

V minulém odstavci jsme zmínili, že počet uživatelů s nainstalovanými beta verzemi operačních systému neustále roste, a tak je možné vytvářet projekty, které nějakým způsobem s chystanými systémy spolupracují. Jedním z těchto projektů je buddywatch, a jak už podle názvu můžete tušit, tak se jedná o projekt, který se týká Apple Watch. Projekt buddywatch na svých stránkách shromažďuje všemožné ciferníky, které si mohou uživatelé jednoduše prohlížet a popřípadě stahovat. Sdílení ciferníků na internetu je možné díky tomu, že vám pro instalaci určitého ciferníku stačí prostý odkaz – podobně jako v případě Zkratek. Ciferníky jsou v rámci buddywatch k dispozici v různých kategoriích, které si můžete jednoduše filtrovat. Nechybí kategorie každodenních, nóbl, základních, zdravotních a sportovních ciferníků, ze kterých si zajisté vybere každý z vás. V rámci buddywatch můžete samozřejmě sdílet i vámi vytvořené ciferníky.

Jak ciferník z buddywatch nainstalovat?

Pokud byste si chtěli nějaký ciferník z buddywatch nainstalovat, tak se jedná o velmi jednoduchý postup. V Safari na iPhonu, se kterým máte spárované Apple Watch, stránku tohoto projektu otevřete a najděte si ten ciferník, který se vám líbí. Poté u něj klepněte na tlačítko Download a povolte stahování. Po stažení se automaticky otevře aplikace Watch, kde už stačí klepnutím na Pokračovat ciferník přidat. Pokud ciferník obsahuje nějakou komplikaci z aplikace, kterou nemáte, tak nyní dostanete možnost pro její stažení. Po přidání aplikací už si stačí ciferník klasicky nastavit na Apple Watch. Na závěr jen podotknu, že stránka buddywatch funguje jen s watchOS 7, pro jehož instalaci musíte mít na iPhonu nainstalovaný systém iOS 14. V rámci buddywatch se momentálně nachází několik desítek ciferníků a u některých z nich je doporučený i řemínek, který byste měli použít. Je pravděpodobné, že se galerie ciferníků v buddywatch bude i nadále rozšiřovat.