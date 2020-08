Příchod jednoho z nejikoničtějších prvků starších Maců na iPhony 13 potvrzen dalším zdrojem

Přestože v současnosti naprostá většina jablíčkářů upíná své pohledy k chystaným iPhonům 12, pro Apple jsou tyto telefony s trochou nadsázky již nyní zastaralé. V jeho dílnách totiž již probíhají práce na prvních prototypech iPhonů 13 chystaných na rok 2021, které by měly opět úroveň mobilního světa o pořádný kus posunout. Ani tyto počáteční snahy Applu se však neobejdou bez úniků informací, které světu jeho projekty poodhalí s pořádným předstihem. S jedním velmi zajímavým přispěchal nyní leaker vystupující na Twitteru pod přezdívkou @a_rumors1111, jehož předpovědi se v minulosti již mnohokrát ukázaly jako poměrně přesné.

Zdroje leakera tvrdí, že má Apple v plánu v příštím roce osadit všechny své iPhony speciálním konektorem, který by měl být velmi podobný ikonickému MagSafe známému z dřívějších Maců. Jednalo by se však o jeho modernější verzi, skrze kterou by mělo jít telefony jak nabíjet, tak i synchronizovat, díky čemuž by se novinka podobala spíše nynějšímu Smart Connectoru z iPadů. Díky tomu by konečně mohl kalifornský gigant upustit od využívání Lightningu a své telefony tak přiblížit k naprosté bezdrátovosti, za kterou by částečně šlo využití konektoru MagSafe považovat.

Je poměrně zajímavé, že o vylepšení ve formě nasazení MagSafe či konektoru typově podobného jsme slyšeli v souvislosti s iPhony 13 už před pár měsíci z jiného zdroje. Díky tomu se proto zdá její nasazení čím dál pravděpodobnější. Pravdou sice je, že do představení “třináctek” zbývá ještě spousta času, avšak pokud má být tato novinka jednou z těch nejstěžejnějších, brzké zahájení její implementace dává rozhodně smysl. Na další detaily si nicméně budeme muset počkat.