iPhone by mohl v budoucnu poznat, zda jste opilí

Jablečná společnost se snaží i přes své aktuální problémy neustále inovovat a přinášet uživatelům další funkce, které nabídnou nejen zpohodlnění každodenního života a rutiny, ale také zajistí něco navíc, ať už v podobě monitorování zdraví nebo samotný dohled. Právě v druhém případě se Applem výrazně inspirovala univerzita v Pittsburghu a v nejnovější akademické studii přispěchala s popsáním zajímavé technologie, která by dokázala v budoucích iPhonech určit, zda jste toho vypili přespříliš. Užnáváme, že se může jednat o poněkud invazivní záležitost, ale na druhou stranu budete mít vždy po ruce schopného společníka, který vás taktně upozorní v případě, že by vás snad napadlo po několika pivech nastoupit do vozu.

Ačkoliv jsou podobné záležitosti většinou doménou patentů Applu, tentokrát si vzala inovace na paškál pittsburghská univerzita, která přišla s poměrně odvážným a zajímavým nápadem. Zabránit lidem v řízení po požití alkoholu sice nelze, tedy samozřejmě až na policii, ale přinejmenším je lze na přešlap upozornit a pokusit se je přesvědčit, aby do vozu raději nenastupovali. Tedy alespoň ne jako řidič. Výzkumníci univerzity pak k detekci alkoholu nevyužili nic jiného než akcelerometr a senzory, které lze nalézt již v současných smartphonech. Nejedná se tak o zcela novou technologii, spíše o způsob, jakým ji lze využít a doladit. Testu se celkem zúčastnilo 22 osob mezi 21 a 43 lety, kterým byla po hodině podávána vodka s limetkovým džusem. Účastníci pak byli nuceni ujít několik metrů, otočit se a zase vyrazit zpět.

Během této krátké procházky měli v krvi přesně tolik alkoholu, kolik je netolerovatelné množství ve Spojených státech a Velké Británii. Z celkových 22 účastníků tak smartphone správně rozpoznal příliš vysoký obsah alkoholu v krvi u 17, což odpovídá zhruba 90% úspěšnosti. Tak či onak, výzkumníci se shodli na tom, že se experiment povedl a nezbývá než čekat, zda se něčím podobným Apple či vývojáři inspirují. Konec konců, dostat uzporoní v případě, že toho člověk vypil příliš a neměl by se pouštět do příliš riskantních situací by se vždy hodilo.