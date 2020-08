App Store zřejmě v Číně čekají pěkné potíže

Je to již pár dní, co technologickým světem otrásá další masivní kauzu, která má potenciál ještě více umocnit dualitu mezi Spojenými státy a Čínou. Ačkoliv si totiž regulační orgány a kongres na Apple došlapují nějakou tu dobu, nejnovější legislativní rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa jablečné společnosti pěkně zatopilo pod kotlem. Snaha potlačit působnost čínských aplikací v zemi, jmenovitě TikToku a WeChatu, pomocí nekompromisního zákazu totiž jen podlomila vztahy mezi oběma mocnostmi a jasně ukázala, že si Spojené státy chtějí uhájit svou dominanci. Čína se sice vůči nařízení ohradila a vyjádřila se na adresu prezidenta Donalda Trumpa pěkně nelichotivě, ale zatím nedošlo k žádným razantním krokům, které by posloužily jako protiútok. I z tohoto důvod panují obavy, že by čínský drak mohl využít jednu ze svých pák, kterými disponuje a ohrozit jednu z největších amerických společností v zemi – Apple.

Ačkoliv je nepravděpodobné, že by Čína vyloženě zakázala prodeje jablečných zařízení nebo by výrazně utlumila službu, o což se konec konců postarají už jen samotní občané, kteří budou více inklinovat k tamním značkám, v případě App Storu si analytici již nejsou tak jistí. Podle řady zvučných názorů by totiž Čína mohla dospět do situace, kdy si na praktiky Applu pěkně došlápne a uzavře další z řady kliček, díky nimž mohla společnost v zemi bez restrikcí podnikat. Ostatně, v minulých měsících Čína donutila Apple stáhnout několik tisíc aplikací a her z jablečného obchodu, především pak kvůli tomu, že se společnost nedržela regulačních nařízení a vyjadřovala mlčky souhlas vývojářům, kteří na App Storu publikovali své počiny aniž by je předtím nechali schválit.

Kromě toho, podle čínského zákona a legislativy je nutné, aby virtuální obchody z větší části vlastnila tamní společnost a všechny aplikace i hry musí náležitě odpovídat režimu. Zatímco ostatní obchody se těmito regulacemi řídí, Apple je dosud úspěšně ignoroval a za tuto drzost by jablečná společnost mohla trpce zaplatit. Je tak jistá pravděpodobnost, že se most mezi východním a západním světem definitivně uzavře, Čína se technologicky úplně oddělí a dojde k jakési technologické studené válce, která se bude nést v duchu masivního „zbrojení“ a závodu o to, kdo přijde s inovativnějším řešením.