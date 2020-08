Čeká Apple obří problém? Odstraněním jediné aplikace z App Store by přišel takřka o celou Čínu

Není to jen aplikace TikTok, která leží americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi v žaludku. Stejný pohled má totiž třeba i na komunikátor WeChat, který se u nás sice netěší takové oblibě, zato v Číně je suverénně nejvyužívanější chatovací aplikací na smartphonech. Když proto Trump nedávno pohrozil tím, že by mohl WeChat z App Store na iPhonech zmizet, začalo se mnoho analytiků strachovat o budoucnost Applu. A čerstvý průzkum provedený v Číně ukázal, že právem.

Ještě než se pustíme do samotného rozboru průzkumu, je potřeba říci, že Trumpovo nedávné vyjádření bylo poměrně nejasné a tudíž nikdo kromě něj neví, jestli se vztahuje jen na USA, což by ve výsledku až takový problém nebyl, nebo na celý svět. Apple se nicméně obává druhé varianty, kvůli čemuž již Trumpa informoval o tom, že zákaz aplikace by pro něj znamenal obrovské riziko v podnikání a tudíž podobný krok rozhodně neschvaluje. Ostatně, ještě aby schvaloval. V průzkumu konaném v Číně, kterého se mělo zúčastnit na 1,2 milionů uživatelů totiž 95 % z nich odpovědělo, že by kvůli zákazu aplikace WeChat raději přešli z iPhonu na jinou platformu, než aby si hledali alternativu. WeChat je totiž pro ně zkrátka velmi důležitý a vzhledem k výsledkům by se dalo dokonce říci nenahraditelný.

WeChat má na celém světě více než jednu miliardu uživatelů, přičemž naprostá většina z nich pochází právě z Číny. Odstranění aplikace z App Store by tedy zcela logicky znamenalo obrovský dopad na prodejnost iPhonů, jelikož ty by se staly pro obrovské množství naprosto zbytečnou elektronikou, kterou nemají ve výsledku jak využít. Například Ming-Chi Kuo nedávno předpověděl, že by se celosvětovým odstraněním WeChatu mohla prodejnost iPhonů propadnout o neuvěřitelných 30 %, což se však nyní s ohledem na výsledky průzkumu až tak neuvěřitelné nezdá.