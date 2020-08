Prodeje iPhonů by mohly celosvětově kvůli jedinému rozhodnutí Trumpa klesnout až o třetinu

Je to teprve pár dní, co se americký prezident Donald Trump nelichotivě vyjádřil na adresu nejen TikToku, který s největší pravděpodobností odkoupí Microsoft, aby aplikace mohla nerušeně ve Spojených státech dál fungovat, ale i WeChatu. Jedná se totiž o obdobu čínské platformy, kterou tamní občané používají k nakupování a takřka všemu, co souvisí s každodenním životem, včetně transakcí. Podle hlavy Spojených států sice používá apliakci v Severní Americe jen hrstka uživatelů, konkrétně necelé 3 miliony, ale i to stačí k tomu, aby mohl Tencent, který za vývojem WeChatu stojí, sbírat data a finanční záznamy. Během následujících 45 dní tak má dojít k výraznému omezení aplikace, což se má podle analytiků podepsat i na prodejích iPhonů.

Zákaz se s největší pravděpodobností bude týkat výhradně Spojených států, což by ztížilo komunikaci čínským studentům a imigrantům s rodinou, avšak pokud by se nová legislativa nakonec přece jen zaměřila na stažení aplikace z App Storu ve všech částech světa, mohlo by to znamenat hromadný exodus a přechod na Android. V případě Google Play totiž nic takového nehrozí a působost by byla omezena pouze na Spojené státy. Pakliže se ale americký prezident rozhodne cíleně zaútočit i na čínský App Store, mohlo by to mít pro Apple katastrofální důsledky. Většina uživatelů by totiž okamžitě svůj iPhone poslala k šípku a běžela by zakoupit Android, což by výrazně ovlivnilo prodeje.

Podle analytika Ming-Chi Kua, jehož předpovědi se málokdy pletou, by pak celosvětové stažení aplikace z App Storu znamenalo prudký pokles prodejů o 30%, zatímco pokud by byla platforma zakázána pouze ve Spojených státech, Applu by se nařízení příliš nedotklo a prodeje by poklesly o „pouhých“ 3 až 6%. Konec konců, ačkoliv je uživatelská základna iPhonu v Číně oproti Androidu minoritní a zaujímá pouhých pár procent, i tak se 15% podílí na celkových příjmech Applu. Nutno však podotknout, že národní nařízení cílí pouze na WeChat a netýká se jakýchkoliv dalších odvětví technologického giganta v podobě Tencentu. Přesto se jedná o dosti omezující faktor a společnosti i jedinci operující ve Spojených státech se pravděpodobně tak či onak budou muset porozhlédnout po alternativě, jak komunikovat s čínskými občany. Tamní asijské verze WeChatu se totiž nařízení takřka vůbec nedotkne, jelikož se výrazně liší od zbytku světa.