Nenechte se napálit: Apple v žádném případě nechce koupit TikTok

V posledních hodinách jste si mohli na internetu všimnout nejrůznějších článků pojednávajících o tom, že o koupi a provozování TikToku na území USA má kromě Microsoftu zájem i Apple. Ten sice v minulosti mnohokrát potvrdil, že se nákupů známých aplikací či firem nebojí, jelikož pod svá křídla stáhl například Shazam, Dark Sky či Beats, avšak v tomto případě je tomu zcela jinak. Jelikož však nákup TikToku Applem vyvolal na internetu solidní poprask, měli bychom si jej v krátkosti přiblížit a rozklíčovat.

Že chce Apple koupit část TikToku zveřejnil včera večer portál Axios, který se řadí mezi ty důvěryhodné. V minulosti se mu totiž podařilo odhalit relativně dost věcí, které měly být veřejnosti prozatím skryty, a to vždy přesně. Zveřejnění jeho nového zjištění proto svět bral víceméně jako zjevenou pravdu, což ve výsledku odnesl Apple jak pochvalami, tak i kritikou. Na zprávu však po pár desítkách minut reagoval technologický reportér Mark Gurman z Bloombergu s tím, že Apple v žádném případě nic podobného v plánu nemá, což tvrzení Axiosu zasadilo první vážnější ránu. Gurman je totiž v technologickém světě považován za jednoho z nejlépe informovaných novinářů vůbec. Celé tvrzení pak smetl ze stolu i samotný Apple, jehož tiskový mluvčí se pro Axios vyjádřil tak, že jeho zaměstnavatel rozhodně žádné diskuze s ByteDance o nákupu části TikToku nevede a ani nepovede, jelikož pro něj není zajímavý. Jediným oficiálním zájemcem tak zůstává i nadále Microsoft, který by měl vyřknout finální verdikt nejpozději 15. září.

Nákup části TikToku Applem v podobě, o které hovořil Axios (tedy jen částečného nákupu, kdy by Apple ovládal odnož pro USA, Kanadu, Nová Zéland a Austrálii), by z hlediska dlouhodobé strategie Applu nedával příliš smysl, jelikož by nad ní neměl zjednodušeně řečeno takovou kontrolu, na kterou je zvyklý. Hrozilo by tudíž, že mu TikTok provozovaný jinde než v zemích, které by ovládal, dělal špatnou pověst, ale vypluly by o něm na povrch i věci, které jsou přímo v rozporu s fungováním Applu. Na mysli máme například špionáž a neoprávněný sběr uživatelských dat čínskou vládou, kvůli čemuž chce aplikaci udělat americká vláda přítrž.