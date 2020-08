Čína by se kvůli problémům TikToku v USA mohla pomstít Applu

Snad není pochybo tom, že se z obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou stala válka technologické. Obě mocnosti se snaží přicházet s inovativními a revolučními řešeními, které jim pomohou předehnat zbytek světa a nastolit dominanci. Nedávné rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa navíc rozvířilo vody, zejména pak kvůli obstrukcím týkajícím se potenciálního zákazu TikToku ve Spojených státech. Ačkoliv státníci tento krok přisuzují zvyšujícímu se napětí a ohrožení národní bezpečnosti, Čína to takto nevidí a naopak podobné provokace vnímá jako pokusy nahradit čínské technologie těmi americkými, které sníží vliv východu. Společnost ByteDance sice vyjednává s Microsoftem o koupi tamních operací, díky čemuž by aplikace mohla nadále nerušeně fungovat, ale to se Číně pochopitelně nelíbí a je možné, že se pokusí vybít zlost na největším západním technologickém gigantovi působicím v zemi, tedy Applu.

Nelichotivě se na adresu Donalda Trumpa i celých Spojených států vyjádřily i dva čínské deníky, podle nichž bylo rozhodnutí poněkud přes čáru a občané žádají nějakou formu odplaty. Dalo by se sice argumentovat tím, že je Čína známá svým špehováním a fušováním do fungování západních systémů, stejně tak podle bezpečnostních expertů hrozilo zneužití aplikace pro propagandu, ale přesto se jedná jen o další přilití oleje do ohně již tak pěkně nažhavených vztahů mezi oběma mocnostmi. Podle tamních deníků má země mnoho způsobů jak se proti rozhodnutí ohradit a může západním společnostem podnikajícím v zemi pěkně zatopit, zejména pak Applu. Nelibě se vyjádřili i uživatelé gigantické sociální sítě WeChat a Weibo, kde kvitovali odplatu Číny a nutnost zasáhnout proti šikaně ze strany Spojených států. Pokud tedy něco Donald Trump dokázal, tak maximálně to, že utvrdil čínské občany v pohrdání západem a nacionalismu.

K celé situaci se vyjádřil i komentátor John Gruber, podle nějž je Apple první na ráně a reálně hrozí, že se Čína pokusí o totéž co předvedla americká vláda. Ačkoliv tak pravděpodobně nedojde k omezování prodejů, či snad napadení tamních jablečných služeb, v případě App Storu bychom si tak jistí nebyli a je dost možné, že se vláda pokusí utáhnout řetěz pomocí dalších regulací. Stejně tak by si Čína mohla vybít zlost i na iCloudu, který jde ruku v ruce s iPhony. Zároveň je nutné podotknout, že Číně nejde tak docela o omezování západních korporací podnikajících v zemi, ale spíše o zesměšnění jejich integrity a nabídnutí jakési alternativy, která uspokojí poptávku a zároveň ukrojí část podílu západním společnostem. Tak či onak, na finální rozhodnutí si ještě počkáme.