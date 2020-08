Divadlo kolem TikToku v USA pokračuje: Trump ho nezakáže, pokud ho rychle koupí Microsoft

Tragikomedie s názvem TIkTok v USA nebere konce. Včera jsme vás informovali o tom, že po oznámení plánu zakázat službu Donaldem Trumpem by nakonec přeci jen mohla v této zemi přežít, jelikož o její provozování na území USA, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu projevil zájem americký Microsoft. To se sice podle interních zdrojů Trumpovi zprvu příliš nezamlouvalo, nyní je však jeho názor opět jiný. Oficiálně totiž pronesl, že je plánu nakloněn a pokud se podaří do 15. září uskutečnit, služba v zemi může znovu žít bez obav.

Ptáte se, proč zrovna do 15. září? To proto, že při včerejším oznámení svých plánů Microsoft uvedl, že právě do tohoto termínu hodlá nejpozději možný nákup části TikToku od čínské společnosti ByteDance uskutečnit. Přestože redmondský gigant na rovinu řekl, že o vyjednáváních s vlastníky TikToku nebude informovat a svět se tak dozví až finální podobu (ne)dohody, Trump se podle všeho rozhodl usnadnit vyjednávací pozici Microsoftu jak jen to jde a aplikaci nechat ještě minimálně do výše uvedeného data při životě, přestože ještě před pár dny hlásil její zákaz. Vysvětlení jeho nynějšího postoje je přitom naprosto jednoduché – za nákupem TikToku americkou společností vidí velké peníze, které by mohly přitéct do státní kasy, kterou decimuje v posledních měsících koronavirus. S trochou nadsázky se tak dá nyní říci, že kdyby Trump trval na svých dřívějších postojích, byl by nejen sám proti sobě, ale de facto proti celé zemi.

Poměrně zajímavé je, že je dle Trumpa víceméně jedno, jaká americká společnost pod svá křídla vezme. Stačit mu totiž bude kromě peněz to, že si bude jistý její bezpečnostní základnou, která se promítne i do TikToku a tím vymýtí veškeré starosti ohledně špionáže a sledování. Právě ty totiž dlouhodobě americké politiky v čele s Trumpem znepokojují a nyní jej donutily i konat. Situace kolem služby se nicméně mění doslova každým dnem a proto nezbývá než čekat, co přinese dnešek, zítřek a potažmo další dny. Trump je totiž ve svém konání absolutně nevyzpytatelný.