Microsoft chce v USA koupit TikTok, Trump je proti

O aplikaci TikTok je v souvislosti s USA v posledních dnech hodně slyšet. Jen pár desítek hodin poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že jí vystaví ve své zemi stopku, totiž Microsoft oficiálně oznámil, že by měl o TikTok zájem. Trumpův záměr zlikvidovat nechtěnou čínskou službu na svém území by tak mohl dostat trhlinu.

Microsoft nestojí podle svého prohlášení o TikTok jakožto celek, ale “jen” o jeho odnože v USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. To jinými slovy znamená, že zbytek světa by stále spadal pod čínskou společnost ByteDance, která je podezřívána ze spolupráce s čínským státním aparátem kvůli možné špionáži uživatelů a zneužívání jejich dat. To by však už Trumpa zneklidňovat nemuselo, jelikož by byla služba na území jeho země provozována ověřeným Microsoftem. Nicméně ani tak není dle zběžných informací z plánu redmondského giganta nadšen.

Microsoft přislíbil, že pokud TikTok pod svá křídla v USA a dalších částech světa dostane, hodlá v něm provést řádnou bezpečnostní kontrolu a pomoci skrze něj americké státní pokladně. Hlavní novinkou z hlediska bezpečnosti by u něj měla být transparentnost pro uživatele, ale také možný bezpečnostní dohled ze strany vlády, vysoká úroveň soukromí či digitální bezpečnost. Zda se nakonec TikTok v USA a v dalších částech světa pod křídla Microsoftu dostane se rozhodne nejpozději do 15. září. Samotný Microsoft přitom zdůraznil, že vede s ByteDance stále jen předběžná jednání a neexistuje žádná záruka, že se je podaří dotáhnout ke zdárnému konci. Nechme se tedy překvapit, jak se celá situace nakonec vyvrbí.