Takto má Apple naplánovaný přechod Maců na Apple Silicon v následujících letech

Když Apple na letošní WWDC oznámil u svých počítačů přechod z procesorů Intel na vlastní řešení, nejednomu jablíčkáři spadla brada. Ještě níž pak klesla poté, co se kalifornský gigant pochlubil ambiciozním plánem přejít u prvních Maců již do konce roku a kompletně pak do dvou let – tedy do roku 2022. Ačkoliv neprozradil, jaké stroje se dočkají jako první a jaké až později, díky zdrojům leakera Komiyi už v tom máme jasno. Podařil se jim totiž získat přesný plán přechodu.

Podle plánu, který zdroje získaly velmi pravděpodobně přímo od lidí z Applu, má kalifornský gigant na letošek v plánu přejít na Apple Silicon u 13” MacBooku Pro a 12” MacBooku. V následujícím roce pak částečně přejde s iMacy a MacBooky Pro 16”, přičemž v obou případech budou v nabídce zachovány i modely s Intelem. V roce 2022 se pak počítá s přechodem iMaců Pro, Maců Pro, zbytku iMaců a zbytku 16” MacBooků. To by jinými slovy znamenalo, že veškeré Macy v nabídce Applu by již měly v tu chvíli běžet na Apple Silicon. Určité otazníky nicméně zatím visí u Maců mini a MacBooků Air. Zatímco u prvního Macu se má Apple stále rozhodovat mezi rokem 2021 či 2022, u Airu visí ve vzduchu jeho úplné zaříznutí a nahrazení 12” MacBookem spolu s 13” MacBookem Pro.

Ačkoliv je jasné, že se harmonogram přechodu může vzhledem k vývoji situace ve světě ještě určitým způsobem změnit, dá se předpokládat, že se jej Apple bude snažit co možná nejstriktněji dodržet. Přechod totiž musí provést u skutečně velkého množství strojů, kvůli čemuž je jasné, že je nutné vše náležitě rozplánovat a to jak z hlediska výroby a logistiky, tak samozřejmě vývoje.