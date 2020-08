Takto by mohl vypadat nový iMac s Apple Silicon

Ačkoliv jablečná společnost většinu svých zařízení odkrývá postupně a nechává si nějaká ta esa v rukávu, v případě nového iMacu zatím Apple tají co se dá. Společnost tak nechává prostor pro představivost a kreativitu, čehož využila řada designéru, kteří přichází s poměrně odvážnými koncepty a dává nahlédnout pod pokličku toho, jak by nový počítač z dílny technologického giganta mohl vypadat. O to více tuto skutečnost podporuje fakt, že má nový iMac nabídnout zcela unikátní design včetně nových funkcí, procesorů Apple Silicon a elegantního, ale zároveň praktického využití.

Designér Daniel Bautista se pak přímo zamyslel nad tím, jak by Apple mohl vystihnout typický minimalismus svých produktů a zároveň nabídnout něco odlišného. Podle nejnovějších informací se totiž chce jablečná společnost inspirovat u iPadu Pro a monitoru Pro Display XDR, především pak v rámci estetiky a funkčnosti. Díky tomu bychom se mohli dočkat nejen ultra tenkých rámečků a kompaktního vzezření, ale i oblých stran místo standardních rámečků. David tak přišel s konceptem, které tyto aspekty dokonale vystihuje a zároveň nám dává nahlédnout na potenciální řadu nového příslušenství, která by mohla ladit s designem iMacu a ve spolupráci s all-in-one počítačem nabídnout vše, co uživatel k práci potřebuje.

Podle Bautisty bychom se tak mohli dočkat nové a podsvícené Magic Keyboard, což by byl solidní krok kupředu. Dosud totiž uživatelé po této funkci volali a rozhodně by se jednalo o vítanou novinku, která by zjednodušila používání a podobně jako v případě MacBooků nabídla i lepší a přívětivější pracovní prostředí. Podobně by na tom mohla být i myš Magic Mouse, která by se sice designem příliš nelišila, ale zato by se pochlubila bezdrátovým nabíjením. Přímo ve stojánku pro monitor iMacu by se tak mohla nacházet nabíjecí plocha, na níž by stačilo myš položit a nechat ji bezdrátově dobít. Zároveň by nebylo třeba vytahovat Lightning kabel a složitě ho propojovat s konektorem v počítači. Stejně tak by počítač obsahoval i Face ID a ověření pomocí biometrických údajů. Nutno podotknout, že koncept vypadá přímo skvěle a řadu aspektů by Apple reálně mohl využít, avšak na to si budeme muset ještě nějakou tu chvíli počkat.