Apple právě představil nový 27″ iMac (2020)

Týdny spekulací ohledně příchodu nového 27” iMacu jsou konečně u konce. Apple totiž před malou chvílí novou generaci tohoto stroje skrze tiskovou zprávu světu představil. Nutno nicméně podotknout, že se o žádné terno, které bylo mnohými očekáváno, nejedná. iMac totiž vypadá stále stejně, všechny jeho vylepšení se odehrály “pod kapotou”. Ty jsou sice poměrně pěkná, avšak na nový design zřejmě tak úplně nemají.

iMac (2020) dostal do vínku 10. generaci procesorů Intel Core a lze je nově osadit až desetijádrovými čipsety. Díky tomu by měly dosahovat při Turbo Boostu až o 65 % lepšího výkonu než jejich předešlá generace. Velkým krokem vpřed je rovněž navýšení maximální RAM paměti na 128 GB. Vylepšení se též dočká grafický výkon. Nový iMac totiž dokáže díky grafice Radeon Pro 5000, kterou do něj lze nakonfigurovat, dosáhnout až o 55 % lepšího grafického výkonu než jeho předchůdce.

Za určité zadostiučinění lze označit rozhodnutí Applu nasadit do všech svých 27” iMaců SSD disky, díky čemuž by měla být práce s nimi pro jejich rychlost daleko příjemnější. Nakonfigurovat lze do Macu i obří 8TB SSD, díky čemuž si už na nedostatek místa zřejmě stěžovat nebudete. Kromě SSD potěší i implementace bezpečnostního čipu T2, který nepřetržitě šifruje všechna uložená data na disku, díky čemuž jsou v naprostém bezpečí. O nic nového pod sluncem se nicméně v tomto směru nejedná – na tento čip jsme totiž zvyklí i z iMacu Pro, Macu Pro či posledních generaci MacBooků.

Pěkným vylepšením prošel i Retina displej, který nyní podporuje díky novým senzorům True Tone pro zobrazování bílé v závislosti na vašem okolí. iMac lze rovněž zakoupit se speciální nano-texturovou úpravou displeje, díky které se od něj odráží daleko méně sluneční paprsky a uživateli se na něj proto dívá lépe.

Upgradem si prošla i webkamera, která nově nenabízí 720p, ale konečně alespoň 1080p. Ano, nejedná se stále o žádnou velkou hitparádu, avšak i toto vylepšení zkrátka potěší – tím spíš, když se Apple držel svého 720p dlouhé roky jako čert kříže. Dalším skvělým krokem kupředu je vylepšení reproduktorů, které by se měly nyní chlubit hlubšími basy a celkově vyšší věrností podání zvuku. Apple navíc nezapomněl ani na mikrofony, které by dle něj měly mít studiovou kvalitu. Hovory přes FaceTime budou tedy nyní naprosto skvělé.

Novinka je na Online Storu Applu možná objednat už ode dnešního dne. V brzké době bude též dostupná na Alze či iStores.