Rýsuje se další spolupráce Reese Witherspoon s  TV+, tentokrát je ve hře country

Společnost Apple i nadále pokračuje v plánování a přidávání obsahu na její streamovací službu  TV+. Nejnovějším počinem by měla být hudební soutěžní série s názvem My Kind of Country. V rámci této série uzavřela společnost Apple partnerství s herečkou Reese Witherspoon, soutěž se má zaměřovat na hledání „výjimečných talentů county hudby“.

Reese Witherspoon kromě jiného provozuje platformu Hello Sunshine, se kterou se bude spolu s Applem podílet na přípravě zmíněné série pro  TV+. Spolupráci oznámila Reese Witherspoon na svém twitterovém účtu. Platforma Hello Sunshine, kterou Witherspoon řídí, se zaměřuje na „oslavu vyprávění ženských příběhů“ – dá se tedy očekávat, že tento prvek bude mít v chystané soutěžní sérii nemalý význam. Pořad My Kind of Country bude historicky prvním tohoto typu v rámci streamovací služby  TV+. Co se podobného žánru týče, ujala se společnost Apple před několika lety spin-offu populární hudební série Carpool Karaoke, kterou vysílala v rámci služby  Music.

I am beyond excited to share that @HelloSunshine will be partnering with @AppleTV to bring y’all it’s very first competition series called “My Kind of Country”…. the search for extraordinary country music talent. ✨ — Reese Witherspoon (@ReeseW) August 17, 2020

Ze strany Reese Witherspoon se nejedná o první spolupráci s Applem – herečka účinkovala například v seriálu The Morning Show, jehož vysílání odstartovalo spolu se zahájením provozu služby  TV+, a který si mezi diváky získal velkou oblibu. Herečka ve svém tweetu uvádí, že country hudba byla od dětství významnou součástí jejího života. Od soutěže si slibuje objevování hudebníků, kteří způsobí revoluci v žánru country hudby, a jejichž tvorba „potěší všechny na celém světě“. Zatím není jasné, kdy odstartují práce na zmíněné soutěžní hudební sérii, ani to, kdy si nový pořad odehraje svou premiéru.