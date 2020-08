Do Google Maps míří novinka, díky které budou jejich mapové podklady ještě podrobnější

Mapy od Googlu používá bez jakékoliv nadsázky prakticky celý svět. Vzhledem k jejich různorodým funkcím a podrobnosti se však této skutečnosti nelze ani trochu divit. Skvělé je navíc to, že Google v žádném případě neusíná na vavřínech a své Mapy se snaží neustále zdokonalovat, díky čemuž se stávají pro uživatele čím dál přínosnějšími. Jedno poměrně velké zdokonalení oznámil i nyní.

Mapové podklady v Google Maps by měly postupně začít získávat daleko více grafických detailů a podrobností, díky čemuž z nich budeme schopni daleko lépe číst například terén a tak podobně. Nové prvky by se měly do Google Maps dostat díky nasazení zbrusu nové algoritmické technologie mapování na analyzování satelitních snímků s vysokým rozlišením, které budou pomocí jich daleko lépe “přečteny” a zaneseny do digitálních mapových podkladů. Zprvu bude novinka využita “jen” pro přírodu, avšak v plánu je i její nasazení pro lepší zmapování a zaznačení měst, silnic, chodníků pro chodce a tak podobně. Zkrátka a dobře – nová technologie pomůže zpřesnit mapy jako celek.

Podle Googlu začínají být aktualizované mapové podklady v jeho Mapách viditelné po celém světě, avšak jak už u něj bývá zvykem, je vcelku pravděpodobné, že rozšiřování proběhne standardně ve vlnách a vy se jej tedy dočkáte až za pár dní, v horším případě pak týdnů. Tak či onak, podobný krok směrem vpřed je rozhodně vítaný, jelikož mnoha lidem zjednoduší jejich životy.