I když se to nemusí na první pohled zdát, tak věřte, že existuje nespočet různých služeb, které svým způsobem sledují, co děláme a kde se pohybujeme. Jednou takovou službou, potažmo aplikací, jsou uživateli velmi oblíbené Google Maps. Do paměti Google Maps se ukládá například to, kde jste se v minulosti pohybovali, anebo třeba vaše oblíbená místa. Pokud chcete nastavit, aby vás Google Maps tímto způsobem nesledovaly, potažmo pokud si chcete nastavit, jak často se tato data budou ze serverů Google mazat, tak jste tady naprosto správně. V tomto článku si ukážeme, jak na to.

Jak nastavit, aby vás Google Maps nesledovaly

V případě, že chcete na vašem iPhonu či iPadu nastavit automatické mazání dat, které si u vás Google Maps ukládají, tak pokračujte následovně:

Nejprve v rámci iOS či iPadOS otevřete aplikaci Google Maps.

Jakmile tak učiníte, tak v pravém horním rohu klepněte na ikonu vašeho profilu.

Zobrazí se menu, ve kterém se přesuňte níže a klepněte na kolonku Nastavení.

a klepněte na kolonku V Nastavení je poté opět nutné sjet o něco níže, kde lokalizujte a klepněte v kategorii Nastavení účtu na Historie map.

kde lokalizujte a klepněte v kategorii Otevře se okno prohlížeče, ve kterém vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček.

V novém menu, které se zobrazí, klepněte na Smazat aktivitu podle data.

Zde můžete provést ruční odstranění dat, mnohem zajímavější je však Nastavit automatické mazání.

mnohem zajímavější je však Nyní dostanete na výběr z možností pro automatické mazání. Nejkratší interval pro automatické mazání jsou 3 měsíce , poté je k dispozici také interval 18 měsíců.

, poté je k dispozici také interval Po zvolení intervalu mazání klepněte ve spodní části obrazovky na Další.

Nakonec stačí klepnout na Potvrdit.

Kromě toho, že se po tomto nastavení začnou automaticky po 3 či 18 měsících mazat data z Google Maps, tak dojde k odstranění také všech ostatních dat, která jsou spojená s Googlem. V tomto případě se tedy jedná například o historii vyhledávání, data v ostatních aplikacích a mnoho dalšího. Nutno podotknout, že si Google dat ukládá doopravdy více než dost – v nastavení vašeho profilu Google se o tom můžete přesvědčit a všechna data si zobrazit. Nyní už však naštěstí víte, jak nastavit, aby se data Googlu automaticky mazala.