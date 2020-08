Další firmy lynčují Apple a Google za podmínky pro nakupování v aplikacích

Pokud sledujete alespoň jedním okem dění v jablečném světě, tak vám zajisté neunikly informace o kauze, kterou začalo herní studio Epic Games. Tomuto hernímu studiu jednoduše přetekl pohár trpělivosti a rozhodl se bojovat proti vysokým poplatkům, které si Apple automaticky odvádí z každého prodeje v App Storu. Konkrétně je tento poplatek stanoven na vysokých 30 % a je nutné podotknout, že má stejný poplatek nastaven i Google ve svém Play Store. Nesouhlas s těmito podmínkami se kromě Epic Games rozhodli vyjádřit také někteří velcí hráči, například společnosti Spotify, Microsoft či Airbnb. Podmínky se samozřejmě nelíbí ani menším společnostem, například startupům v Koreji, které se také rozhodly bojovat.

Aliance vývojářů z Korey, společně s některými malými korejskými společnostmi, se rozhodli vytvořit petici, jenž byla zaslána korejské komisi pro komunikaci. Vývojáři a společnosti v rámci této petice žádají, aby tento vládní úřad prověřil chování kalifornského giganta a společnosti Google. Údajně by obě dvě tyto společnosti měly porušovat korejský zákon, který hovoří i nákupech v aplikacích, kromě toho by mělo docházet také k porušování protisoutěžních praktik. V petici je vysvětleno, že Apple nutí všechny vývojáře, aby ve svých aplikacích používali jablečný systém pro nákupy, a to již po dobu devíti let, během kterých si Apple ukrajuje zmíněných 30 % z každého nákupu. Dále se zde nachází informace o tom, že Google například zavedl provize, které získává pouze z her.

„I přesto, že je 30% provize velmi vysoká sama o sobě, tak je pořád o dost horší to, že Apple a Google nutí vývojáře, aby využívali specifický platební systém v obchodech s aplikacemi,“ uvedl Chuo Sung-jin, prezident Korea Startup Forum. Sung-jin poté ještě uvedl, že se velké společnosti mohou domluvit na nižších provizích, údajně by to ale mělo být naopak. Nižší provize by měl Apple a Google zavést brát právě u malých společností, které si domluvu ještě nemohou dovolit. Obchody App Store a Google Play tvořily v roce 2019 skoro 88 % korejského trhu s aplikacemi a problém má být především v jejich monopolním postavení, které zneužívají. Celá tato situace by se údajně tedy měla prověřit, korejská zastoupení Applu a Googlu se k této situaci nijak nevyjádřila.