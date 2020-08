Testování Muskova vesmírného internetu Starlink je v plném proudu. Jak to vypadá s rychlostí připojení?

Na začátku srpna nám létalo nad hlavami přibližně 600 satelitů Starlink. Byť jich je avizováno 12 tisíc, už takové množství postačilo k uzavřenému betatestu. I když lidé, kteří měli tu možnost zúčastnit se uzavřeného testování, museli podepsat dokument o mlčenlivosti, víme, jak to v dnešní době bývá. Jak to tedy s rychlostí internetu Starlink společnosti SpaceX vypadá?

Úvodem můžeme říct, že rychlost internetu není vůbec špatná, jelikož průměrná rychlost je několik desítek megabitů za sekundu. Někteří uživatelé se dokonce dostali až na 60 Mb/s. Rychlost nahrávání je o dost nižší, ani tak se ovšem nejedná o žádnou hrůzu. Nejdůležitějším atributem je ovšem latence. Uvažme, že signál proletí atmosférou k družici, pak putuje do pozemního střediska, poté do klasického internetu. Abychom uvedli hodnoty latence na pravou míru, optické sítě mají latenci okolo jednotek milisekund, další rychlé sítě včetně mobilních pak nižší desítky. Muskův Starlink dosahuje momentálně latence v řádu desítek milisekund, ač bylo slíbeno, že uživatelé budou mít k dispozici internet s latencí maximálně 20 ms. I když slíbených hodnot Starlink v drtivé většině případů nedosahuje, je na místě připomenout, že na obloze je nyní zhruba 5 % z celkově avizovaného počtu satelitů. Muskův Starlink tak nyní rychlostí připomíná spíše starší 3G sítě, i to je ale naprosto dostačující. Na speedtesty zveřejněné na Redditu se můžete podívat zde, zde a zde.