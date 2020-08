Oživená AirPower bude fungovat na stejném principu jako její původní varianta

Letošní podzim má kromě nové generace iPhonů, Apple Watch či iPadů přinést i zmrtvýchvstání bezdrátové nabíječky AirPower. Ta si svou premiéru odbyla sice již v září 2017, avšak kvůli problémům s vývojem jí Apple o dobrý rok a půl později odpískal. Její vývoj se však poté rozhodl oživit a jak se zdá, slaví úspěch. A co je nejzajímavější – úspěch slaví dokonce s takřka stejným konceptem.

Ohledně původní verze AirPower toho víme díky obrovskému množství nejrůznějších úniků relativně mnoho. Prakticky všechny důvěryhodné zdroje se například shodly na tom, že unikátnost nabíječky měla tkvět v důmyslném systému mnoha navzájem se překrývajících malých cívek, díky kterým měla být nabíječka schopná nabíjet jakékoliv kompatibilní zařízení kdekoliv na sobě a to vždy maximální možnou energií. Tento koncept se však měl u původní nabíječky ukázat jako špatný, jelikož způsoboval nadměrné přehřívání, které vedlo až k nevratnému poškození zařízení. Zdrojům leakera Komiyi se však nyní podařilo do rukou dostat schéma zřejmě pocházející přímo od Applu, které zachycuje, že i nová AirPower dostala do těla systém navzájem se překrývajících cívek.

Kromě cívek má nabíječka obsahovat i procesor z iPhonu X, který by jí měl zajistit komunikaci s nabíjenými zařízeními, ale také by jí měl pomoci se správou tepla, které budou generovat cívky. Právě tato vychytávka pravděpodobně původní AirPower chyběla nebo minimálně nebyla ani zdaleka na takové úrovni, jaké dosáhl Apple nyní. Zda byla snaha uplynulých měsíců Applu smysluplná či nikoliv ukáže nicméně až čas.