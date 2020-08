Kamera, klapka, akce: Apple oživil natáčení druhé řady For All Mankind

Co si budeme povídat, koronavirová pandemie pěkně za topila pod kotlem nejen maloobchodním řetězcům, běžným lidem i drobným živnostníkům a podnikatelům, ale i velkým hollywoodským studiím, která se často zdají vůči podobným pohromám imunní. Herci a režiséři tak byli nuceni uchýlit se k poněkud méně tradičním formám jako je natáčení na dálku, avšak toho se zhostilo ve výsledku jen několik filmařů a zbytek raději natáčení nových snímků přerušil a odložil na neurčito. Ačkoliv se situace ve Spojených státech příliš nelepší, tamní zdravotnictví konečně dostalo virus pod kontrolu, což umožnilo společnostem po celé zemi otevřít své kanceláře i obchody. A slavit může i Apple, který může s čistým svědomím pokračovat v produkci druhé sezóny oblíbeného seriálu For All Mankind.

Konec konců, byla to právě koronavirová pandemie, která výrazně zbrzdila celý filmový průmysl a donutila řadu filmařů odložit svá chystaná díla. Fanoušci jednoho z nejlépe hodnocených seriálů na Apple TV+, For All Mankind, se tak pomalu začínali obávat toho, že se druhé série dočkají o poznání později a vzhledem k neurčitému vyjádření Applu panovaly i řádné obavy z toho, že bude prozatím natáčení úplně zrušené. Naštěstí však jablečná společnost umožnila partnerským studiím opět zapojit herce i celý štáb a umožnit jim dotočit a doladit zbývající epizody. Byť lze polemizovat o tom, zda se vůbec dalších sérií seriálů jako je The Morning Show nebo právě For All Mankind letos vůbec dočkáme, pokračování natáčení je přinejmenším dobrá zpráva. Nezbývá tedy než doufat, že se pandemie nezhorší natolik, aby byl Apple nucen opět uzavřít brány svých studií a celý proces pozastavit.